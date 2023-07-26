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英國Lloyds銀行上半年利潤未達預期 淨息差將降至 3.10%

環球政經 13:45 2023/07/26

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Lloyds Banking Group（LLOY）報告稱，由於英國的經濟寒流對其財務狀況造成了壓力，，並加大了管理層採取更多措施幫助陷入困境的儲戶的壓力，因此對問題貸款收取了更高的費用，並且上半年利潤未達到預期。 

Lloyds 報告稱，在截至6月份的6個月裡，其稅前利潤為39億英鎊（50億美元），高於去年同期的31億英鎊，但略低於該銀行編制的分析師平均預測的40億英鎊。

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JPMorgan的銀行業分析師稱，因潛在的貸款變質而產生的費用高於預期（上升了76%，達到6.62億英鎊），以及貸款量的下降將引發對勞埃德銀行今年業績的下調。

報告稱，中期普通股息有所提高，為每股 0.92 便士，比上年增長 15%，相當於向股東返還 5.94 億英鎊。不過，Lloyds並未提出新的股票回購計劃，這令廣大投資者更加失望。

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在英國央行長期加息之後，Lloyds和其他銀行都面臨著幫助儲戶的壓力，尤其是在抵押貸款成本以更快的速度上升的情況下。

首席執行官納恩（Charlie Nunn）指他明白生活成本壓力對客戶來說「具有挑戰性」，但他表示銀行正在積極支持客戶，並提供更高的儲蓄利率。

作為衡量盈利能力的關鍵指標，Lloyds  4-6 月份的淨息差為 3.14%，略低於今年前三個月的 3.22%。她預計淨息差的下降速度將比之前預測的要慢，今年將降至 3.10%，而不是 3.05%。

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記者：張瑋婷

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