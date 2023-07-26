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【LVMH】LVMH股價吐4%　美國業務次季收入倒退、亞洲高速增長

股市 16:27 2023/07/26

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LVMH美國業務次季收入倒退、亞洲高速增長

全球最大奢侈品牌集團LVMH公布上半年業績後，歐洲股價跌近4%。LVMH第二季收入雖然符合市場預期，但美國第二季收入按年倒退，而且未能延續近兩年持續予市場驚喜，觸發股價回吐。

LVMH股價於周三（26日）早市跌4%，暫報822歐元。公司股價年初至今仍累升18%，跑贏泛歐STOXX 600同期9%升幅。

LVMH美國收入次季跌1%　中國等亞洲收入彌補

LVMH今年上半年收入按年增長17%至422億歐元，經常性業務溢利按年增13%至116億歐元，營運溢利率達27.4%。經營自由現金流達18億歐元。

單計第二季，LVMH收入按年增幅與首季相同，保持17%增長，但各主要市場增幅有變動。第二季來自美國收入按年跌1%，遜於首季增長8%；撇除日本以外的亞洲業務按年增長34%，較首季增長14%加速，主要受惠於中國內地銷售恢復；日本和歐洲業務收入分別按年增長29%和19%，齊齊較首季增幅放慢5百分點。

摩根大通的分析師指出，以金額和幅度來看，LVMH保持穩健增長率，但市場漸關注現時是否處於奢侈品行業積極盈利向上修正周期的末尾，以及未來行業增長的驅動力能否持續。

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編輯：麥德銘

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