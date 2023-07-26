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【螞蟻又來了？】 傳螞蟻集團計劃重組 準備鋪路赴港上市

股樓投資 16:09 2023/07/26

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據外媒報道，阿里巴巴（09988）旗下的螞蟻集團正計劃進行重組，剝離部分非金融核心業務，為重啟在香港進行首次公開招股（IPO）作準備。報道引述知情人士透露，螞蟻集團正在考慮將區塊鏈、數據庫管理服務和國際業務等非金融核心資產剝離主體，而主體完成剝離後，將申請中國金融控股公司牌照。

同場加映﹕【青姐話】風險避無可避 啟動一級戒備

青姐話
【青姐話】風險避無可避 啟動一級戒備

知情人士指，一旦螞蟻集團完成重組並取得金融控股牌照，便可準備在香港首次公開招股上市，不用像2020年原先計劃的在上海科創板和香港雙重上市。據悉，螞蟻集團已將重組計劃告知部分股東，但具體細節尚未敲定，仍有可能發生變化。螞蟻集團對報道拒絕置評。

【大行報告】 大行齊齊唱好快手季績 股價見逾5個月高位【見下頁

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此外，螞蟻集團近期提出了最高回購7.6%股份的方案，阿里巴巴已表明不會參與是次回購。報道指，部分參與螞蟻早期融資的中國國企正計劃參與回購，所有股東必須在8月初之前做出決定。

同場加映﹕【溫股知新】政策重點同你數 恒指目標可達到?

溫股知新
【溫股知新】政策重點同你數 恒指目標可達到?

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記者：郭秀慧

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港股 阿里巴巴－SW（09988） 科創板 區塊鏈 回購 阿里巴巴 IPO

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