【iM驗樓】驗收NOVO LAND 409呎單位獲98分　隨樓附送家具質素如何？

屯門NOVO LAND由新鴻基地產（00016）分6期發展，其中1A及1B期近月陸續交樓。今次《iMoney》記者與驗樓師陳智康（康Sir）檢驗1B期2座409平方呎兩房單位，僅在廚房水龍頭和電器發現小問題，獲評98分。由於單位業主選擇了發展商提供的家具套餐，因此今次驗收的並非「清水樓」，康Sir發現衣櫃地腳不平及刮門，需要更換；另外康Sir提醒業主需要留意家具擺位，否則不便於使用。

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業主許先生準備與未婚妻共偕連理，因而去年8月以約610萬元買入此單位。他提到，因未婚妻是同區居民，由NOVO LAND步行到父母家只需15分鐘，考慮到是新地盤，加上價錢合理，於是「上車」成為業主。

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今次驗樓所發現的小問題，主要集中在廚房。鋅盤水龍頭出現輕微漏水情況，當康Sir扭開喉嘴時，可見喉嘴內裏的確有沙石。他指出，有機會是執修工人在交樓前，清潔扭開喉嘴，但未有上緊，才會有漏水問題，幸好因問題不大，發展商就亦即時更換新的喉嘴。他提醒業主，「如果業主見出水情況不是太暢順，可能是積聚了沙石，（業主）只要扭開就能打開（喉嘴位），清理好之後就能解決問題。」

另一個小問題就在蒸烤焗爐，康Sir發現焗爐的水箱及接水盤面板，按下去不能彈開，需要修理。因不屬即時可解決的問題，因此「家電」項目亦被扣分。綜合而言得98高分。

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另一方面，發展商向業主提供家具套餐，如不選擇套餐，可獲扣減1萬元折扣。而是次檢驗的業主則選擇套餐，因此單位已有家具。康Sir指出，主人房內的衣櫃地腳不平整，每當開關時都不停搖晃；同時亦發現衣櫃有刮門問題。考慮到衣櫃偏窄長，他擔心使用時搖晃甚至會塌下來，建議業主交回發展商處理。不過就他經驗而言，NOVO LAND的家具質素不錯，一般沒有太多瑕疵需要修補。

此外，細房亦擺有一張衣櫃連着伸縮書枱的組合家具。康Sir認為現時的擺位尷尬，「一打開伸縮書枱之後，房門不能打開也不能關上」，建議業主就擺位須多加考慮。

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攝影：李潔映

撰文：陳楚琨