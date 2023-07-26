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【異動板塊】內房政策放寬 鋼材需求惹憧憬 鋼鐵股逆市升 重鋼最搶鏡

股樓投資 18:40 2023/07/26

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中央政治局會議提出「適應我國房地產市場供求關系發生重大變化的新形勢，適時調整優化房地產政策」，利好內地樓市，也帶動相關的鋼鐵股今日（26日）逆市造好，當中以重慶鋼鐵（01053）表現最突出，升逾10%。

重鋼今日收報0.85元，升10.4%；馬鞍山鋼鐵（00323）收報1.51元，升3.4%；鞍鋼股份（00347）收報2.17元，升3.3%。

【延伸閱讀】：【內房危機】摩通降碧桂園評級至減持 目標價大削6成至毫子股【見下頁

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記者：李兆明

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重慶鋼鐵（01053） 鞍鋼股份（00347） 馬鞍山鋼鐵（00323） 個股分析 港股

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