【異動板塊】內房政策放寬 鋼材需求惹憧憬 鋼鐵股逆市升 重鋼最搶鏡

中央政治局會議提出「適應我國房地產市場供求關系發生重大變化的新形勢，適時調整優化房地產政策」，利好內地樓市，也帶動相關的鋼鐵股今日（26日）逆市造好，當中以重慶鋼鐵（01053）表現最突出，升逾10%。

重鋼今日收報0.85元，升10.4%；馬鞍山鋼鐵（00323）收報1.51元，升3.4%；鞍鋼股份（00347）收報2.17元，升3.3%。

【延伸閱讀】：【內房危機】摩通降碧桂園評級至減持 目標價大削6成至毫子股【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

【延伸閱讀】【大行點睇】建銀：6月壽險市場增長強勁 行業首選中國太保 【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

【青姐話】風險避無可避 啟動一級戒備

【溫股知新】政策重點同你數 恒指目標可達到?

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：李兆明