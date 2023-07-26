德意志銀行第二季度利潤下降27% 今年將回購4.5 億歐元股票

德意志銀行Deutsche Bank（DBKG）周三（26日）公佈，由於投資銀行業務收入下滑，第二季度利潤下降27%，並警告稱，盡管利率上升推動了零售部門的收益，但仍需要削減成本。她下調了對投資銀行的展望，稱目前預計2023年的收入將略低於之前預測的持平收入，但對更廣泛的銀行全年收入潛力略微樂觀。

首席執行官蘇寧（Christian Sewing）在給員工的備忘錄中表示，需要在成本方面做出 「艱難的決定」。他說：「我們正處在一個物價大幅上漲的環境中，這也是我們必須在成本方面保持嚴格紀律的另一個原因。」

【同場加映】青姐話：風險避無可避 啟動一級戒備

據《路透社》上月報導，德意志銀行今年 4 月宣布削減 800 個主要面向非客戶的職位，並正在製定計劃，在未來幾年內削減 17,000 個德國零售職位中的 10%。德意志銀行本季度非運營成本上升，部分原因是訴訟和遣散費用增加。

本季度，德意志銀行的零售部門成為其最大的收入來源。分析師預計，零售部門也將超越投資銀行，成為全年的主要收入來源，從而顛覆投資銀行在過去三年中的龍頭地位。

本季度投資銀行收入下降了 11%，好於預期的 16%。企業銀行收入增長 25% 略超預期，零售部門收入增長 11% 也符合預期。

德意志銀行計劃在 2019 年減少對不穩定的投資銀行的依賴，轉而依靠為企業和零售客戶提供服務的更穩定的業務，以此恢復盈利能力。

首席財務官莫爾特克（James von Moltke）表示，將零售銀行轉變為最大的養家糊口的銀行 「意義重大」，因為多年來人們對德意志的印象一直由投資銀行主導，而她們正在變得更加平衡。

歸屬於股東的淨利潤為 7.63 億歐元（8.4411 億美元），低於去年同期的 10.46 億歐元，但好於分析師預期的約 5.71 億歐元利潤。）的受害者達成的7500萬美元和解協議也是原因之一，這些受害者指控德意志銀行為已故金融家的性交易提供便利。

【延伸閱讀】收息股：中國經濟復甦不均衡 滙豐關注優質收息股（附11隻推介股），請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

由於經濟不景氣，一些行業出現疲軟，不良貸款準備金幾乎比去年翻了一番，達到 4.01 億歐元。

盡管利潤下降，但這一盈利標誌著該銀行連續第 12 個季度盈利，這是在多年虧損後連續盈利的顯著表現。德意志銀行周二（25日）表示，今年將進行 4.5 億歐元的股票回購，高於去年的 3 億歐元。

據分析師稱，德意志銀行是全球最重要的系統性銀行之一，容易受到經濟放緩、高通脹和監管問題的影響，這些問題多年來一直困擾著德意志銀行。

上周，美國聯邦儲備委員會（U.S. Federal Reserve）表示，已對德意志銀行及其美國附屬公司處以 1.86 億美元的罰款，原因是它們未能充分解決洗錢控制問題以及美國中央銀行此前指出的其他缺陷。

聯儲局的罰款導致訴訟成本增加，與杰弗裡-愛潑斯坦（Jeffrey Epstein

【同場加映】溫股知新：政策重點同你數 恒指目標可達到?

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張瑋婷