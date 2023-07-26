▲ 【美國加息】聯儲局本港周四凌晨公布議息結果、加息0.25厘無懸念 市場關注點放在邊方面？

美國聯儲局本港時間周四凌晨公布議息結果，據利率期貨顯示，加息0.25厘的可能性高達99%。市場關注點將放在聯儲局主席鮑威爾的會議後記者會上，留意鮑烕爾會否對息口未來走勢有所暗示。

據本報統計發現，11家投行，7家投行預期聯儲局本周加息後，將會結束是次加息周期，但會議的議息聲明及鮑威爾言論或繼續保留進一步收緊貨幣政策的可能性，仍然強調未來息口去向將取決於經濟數據，為9月再加息持開放態度。

聯儲局料謹慎地釋出溫和的鴿派指引

渣打認為，本論加息為是次加息周期最後一次，除非通脹大幅上升，否則9月料不會再加，但相信聯儲局會謹慎地釋出溫和的鴿派指引。摩通大通及德意志銀行均預計，聯儲局將加息0.25厘，但當局內部將出現一些分歧，鮑威爾不太可能提供強有力的指引，而且利率前瞻指引將維持不變，鮑威爾將重申6月的點陣圖提供的訊息，即未來決定將取決於數據，藉以保持9月份再次加息的靈活性。

巴克萊銀行的看法相對鷹派，預計聯儲局聲明中隱含緊縮傾向的措辭將保留，鮑威爾將發出進一步收緊政策的訊號，預計9月或11月將再次加息0.25厘。

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編輯：陳韻妍