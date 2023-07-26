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【騰訊700】騰訊旗下公司新增房地產業務 料參與大鏟灣項目建設

股樓投資 17:49 2023/07/26

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市傳騰訊(00700) 涉足房地產業務。內地工商資料顯示，由騰訊控股全資間接控股的騰訊科技（深圳）有限公司發生工商變更，其許可經營項目新增房地產開發經營，一般經營項目責新增非居住房地產租賃。騰訊科技（深圳）有限公司註冊資本200萬美元，法定代表人、董事長、總經理為騰訊主席馬化騰。騰訊全日收報341元跌1%。

海吉亞近17億人幣 收購長安醫院  詳情請看【下一頁

青姐話
【青姐話】風險避無可避 啟動一級戒備

有內媒引述騰訊內部人士稱，此次申請補充房地產開發及租賃的經營範圍，並非為了開展普遍意義上的地產類業務，而是為了滿足正在建設的新園區－－大鏟灣項目開發過程中的業務需求。大鏟灣項目以騰訊自用產業園區為核心，同時也會設立一些諸如辦公物業、會議中心、商業等公共配套設施，這些附屬設施的開發和運營涉及到對外經營，因此需依照法規補充相關資質。

【螞蟻又來了？】 傳螞蟻集團計劃重組 準備鋪路赴港上市  詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

港股 騰訊控股（00700）

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