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【滙豐慈善】滙豐夥青年成就香港部推「青年創業體驗計劃」

Hot Talk 15:54 2023/07/26

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【滙豐慈善】滙豐夥青年成就香港部推「青年創業體驗計劃」

滙豐銀行銀行慈善基金與青年成就香港部（JA HK）推出為期3年的「HSBC x JA青年創業體驗計劃」，讓香港中學生體驗企業家的工作。超過300名滙豐義工將會擔任參加者的「業務顧問」，預計可有逾6000名學生受惠。

據滙豐介紹，該計劃旨在培養14至18歲學生解難和批判思考的能力，從而讓他們認識企業家必須具備的基本特質。鑑於新經濟和未來職場的關鍵在於創新和科技，計劃亦會協助提高他們對有關方面的認知。參加者需要構思一個商業計劃，繼而在7個月內付諸實行。

這些「學生企業家」在「業務顧問」的指導下，讓參加者將創新意念和科技趨勢套用於撰寫業務計劃、籌集資金、生產及營銷產品，以及財務規劃等。

滙豐早於2003年已支持JA 青年創業體驗計劃，多年來，滙豐義工的相關服務時數合共超過60,000小時。該計劃今日起舉行夏令營，超過100名學生和義工參與2030可持續發展目標遊戲、設計思維活動及商業計劃設計，有機會參與不同工作坊，學習包括可持續發展、人工智能、雲計算、金融科技、電子商貿及創新等知識和技巧。參加者將於明年4月的「全港學生公司大賽」當中，介紹由自己一手創立的生意。

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編輯：麥德銘

 

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