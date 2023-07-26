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【互聯網券商】老虎國際正式在港推TigerGPT　具備輿情分析、概括業績公告及電話會議重點等功能

股市 15:53 2023/07/26

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【互聯網券商】老虎國際正式在港推TigerGPT　具備輿情分析、概括業績公告及電話會議重點等功能

內地互聯網券商老虎國際（美：TIGR）宣布，正式在港推出AI投資助手TigerGPT，TigerGPT提供個人化的股票搜尋，基於一定篩選條件，列出股票名單；提供財經相關的百科類資訊等，老虎國際創始人及行政總裁巫天華指，TigerGPT正可助本地投資者迅速尋獲合適而扼要的市場資訊，毋須再耗費時間篩選資訊，並協助他們作出明智且有依據的投資決策。

老虎國際指，TigerGPT獲取不同公司新聞，進行詳細輿情分析，並分類為正面或負面的資訊。TigerGPT另一功能是概括業績公告及電話會議的重點，提供支持和阻力指標、股票趨勢分析、宏觀經濟數據發布日期等資訊，包括上市公司的成交量、市盈率、董事會成員、某一季度的純利和營收等。

此外，TigerGPT現時開放多輪對話功能，能夠「記得」與用戶過往的對話，基於之前的對話内容作出更有意義的回應。此外，TigerGPT與Tiger Trade的個股頁無縫連接，若偵測到不尋常股票活動或重大事件發生時，可即時彈出通知訊息。

老虎國際指，TigerGPT團隊每周都會升級聊天機器人，除了香港，新西蘭、澳洲和新加坡的用戶現亦可使用TigerGPT的所有功能。

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記者：李哲毅

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