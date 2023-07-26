【社交平台大戰】Threads活躍用戶驟減　將推出網頁版救亡？

Meta新推出的社交平台Threads一度來勢洶洶，登場短短5日註冊用戶數已經超過1億。不過，Threads已開始後繼無力，使用者數量與使用時間都明顯出現下滑的情況。為了挽救情況，Instagram行政總裁Adam Mosseri今（26日）就率先預告，Threads的網頁版本已在開發當中，盼能挽回一點人氣。

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據9To5Mac報道指，Adam Mosseri近日在Threads上回覆問題，並提到團隊目前已在開發Threads的網頁版本。不過，他就未有說明網頁版的推出時間表，所以目前仍只能使用手機版Threads。

事實上，Threads最近一周的使用率下滑速度極快。根據數據分析公司SimilarWeb指出，Threads活躍用戶數已從7月7日最高峰的1,300萬大跌七成至400萬，而平均使用時間也從19分鐘降至4分鐘。所以，Threads最近也正積極覓新招，如加上更多新功能，並將持續改善Threads的各項表現，來應對挑戰。

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責任編輯：曾曉汶

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