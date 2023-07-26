【工展購物】工展會購物節8月4日起亞博館舉行　抽獎+派雪糕作招徠

▲ 「第3屆工展會購物節」將於8月4日至7日在亞洲國際博覽館舉行。（李智賢攝）

由香港中華廠商聯合會主辦的「第3屆工展會購物節」將於8月4日至7日在亞洲國際博覽館舉行。今屆購物節設有超過300個攤位，票價10元，並設有多條免費接駁巴士路線供入場者乘坐。

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廠商會會長史立德表示，工展會購物節最初是為了協助受疫情打擊的企業尋找新客源、新商機，過去兩屆展會人潮如鯽，銷情理想，證明購物節即使在疫情後仍有繼續舉辦的需求，今屆購物節將會向港人展示更多姿多采的面貌。

▲ 廠商會會長史立德表示，過去兩屆展會人潮如鯽，銷情理想，證明購物節即使在疫情後仍有繼續舉辦的需求。（李智賢攝）

每日派1,000份免費雪糕

今屆購物節新增「為食•玩天地」主題展區，區內設20個美食攤位售賣本地和來自世界各地的特色美食，亦設有多個免費遊戲攤位，每日還會向入場人士派發1,000份免費雪糕，為入場者消暑降溫。

入場人士亦可在「休閒食品區」、「健康養生區」、「生活家品區」、「服飾美容區」及「潮生活主題區」盡情選購心儀商品，大量精選優惠產品更低於1折發售。

入場人士亦可以即場或透過工展會手機程式參與大抽獎，有機會贏取豐富巨獎，此外凡以電子貨幣消費滿港幣300元或以上，亦可獲得額外抽獎機會，豐富禮品包括雙人來回香港至歐美加機票等，總值港幣70萬元。

4條免費接駁巴士路線、貫通全屯天開

大會提供4條免費接駁巴士路線，於展會期間來往荃灣、屯門、天水圍及港珠澳大橋香港口岸，至亞洲國際博覽館的購物節會場。同時也可在機場快綫以優惠價換購即日來回博覽館站的車票，也可在東涌巴士總站免費乘搭特快巴士X1直達亞洲國際博覽館。

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記者：李智賢

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