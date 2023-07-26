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【特首出訪】李澤楷陪同李家超訪富衛印尼辦公室

Hot Talk 15:33 2023/07/26

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行政長官李家超本周日（23日）起出訪東盟三國，目前正處印尼，並到訪李澤楷旗下富衛集團（FWD）的富衛印尼雅加達的辦公室。據富衛集團發布圖片，李澤楷、富衛集團董事會主席馬時亨和富衛集團常務董事（新興市場）兼集團分銷總監Binayak Dutta都有在場接待李家超。

富衛印尼於2015年成立，據介紹公司一直以無紙化及非現金方式營運。

點擊圖片放大

除了富衛印尼，富衛集團在當地持有印尼人民銀行人壽保險（T Asuransi BRI Life）39.8%少數股權。該公司是印尼零售銀行印尼人民銀行的人壽保險附屬公司。以新業務銷售額計算，印尼人民銀行人壽保險為印尼排名第二的持牌公司及排名第一的銀行保險。

富衛集團已向聯交所遞交IPO申請，因應早前申請到期失效，今年3月第三度交表。

李家超：與印尼簽署15份合作備忘錄，可見【下一頁】

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編輯：麥德銘

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