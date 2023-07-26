▲ 【芯片股】SK海力士次季經營虧損按季收窄、AI需求強勁 預計存儲芯片將復甦

南韓芯片製造商、DRAM大廠SK海力士（韓：000660）周三（26日）公布，次季受累存儲芯片需求依然低迷，期內錄經營虧損2.88萬億韓圜，較首季3.4萬億韓圜收窄，而去年同期錄經營利潤4.2萬億韓圜。SK海力士提到，人工智能（AI）需求強勁下，疲軟存儲芯片市場正在復甦，帶動次季營運虧損較小。

SK海力士股價微跌0.35%。

SK海力士上季營收7.31萬億韓圜，按年減47%，按季增44%，主要是HBM3及DDR5等高階產品銷量有所增加。SK 海力士又表示，次季DRAM和NAND閃存產品銷量均有所增長，DRAM平均售價上漲，推動收入增長。

SK海力士提到，由於 PC 和智能手機需求疲軟，DDR4 等一般DRAM產品價格持續下跌，但用於AI伺服器的高階產品銷量上揚，次季DRAM整體平均售價不降反升。

SK海力士預計，AI記憶體需求繼續保持強勁，記憶體廠商減產影響將更加明顯。SK海力財務總監Kim Woohyun稱，公司整體投資立場不變，即今年資本支出料按年減5成，但高密度DDR5、HBM3產能將持續擴大。

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責任編輯：李哲毅