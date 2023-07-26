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日本人口連跌14年 首度全數都道府縣均錄跌幅

環球社會熱點 15:30 2023/07/26

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日本總務省周三（26日）公布人口動態調查結果，顯示日本總人口連續14年下跌，跌至約1.22億人，更為首次47個都道府縣的本地國民人口均錄得跌幅。

美國佛州海水溫度料創新高 達熱水浴缸水溫 【下一頁】

調查顯示截至今年1月1日，日本連同外國人在內的總人口按年減少51.1萬人，跌至1.22億人。其中日本人減少約80.1萬人，創下1968年有調查以來最大減幅。

日本去年有156.5萬人死亡創新高，同期僅有77.2萬人出生，為有記錄以來新生兒數量首次低於80萬。

按地區劃分，東京的本地國民人口連跌兩年。但如包括外國人在內計算，總人口錄增幅，其餘地區均錄跌幅。秋田縣、青森縣、岩手縣的人口跌幅最多，分別跌1.65%、1.41%及1.39%。

外國人數量約為299.4萬，按年增約28.9萬，是當地外國人口近3年以來首錄增幅。日本國立社會保障人口問題研究所推算未來人口，預計到2067年，外國人將佔日本總人口的10.2%。

OpenAI關閉AI內容檢測工具 因準確率過低 【下一頁】

日本的人口老化問題影響社會多方面，全國超過一半城市列為人口稀少區，不少學校需要停辦，超過120萬家小企業的老闆年齡介乎70歲左右，且後繼無人。

日本為應對人口問題，今年4月成立兒童家庭廳，明年下旬起擴大育兒津貼及放寬津貼門檻。政府更承諾將兒童相關津貼支出增加一倍，佔國內生產總值（GDP）的4%。

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責任編輯：鄭錦玲

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