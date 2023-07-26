內地7月批出88款遊戲版號 騰訊及網易未見上榜

國家新聞出版署公布7月份國產網絡遊戲審批信息，其中有88款遊戲版號獲批，當中包括百度集團（09888）及金山軟件（03888）等公司旗下網絡遊戲，不過未見騰訊（00700）及網易（09999）的遊戲上榜。

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獲批遊戲包括百度旗下的《瘋狂奇兵戰場》、金山軟件旗下遊戲工作室西山居的《劍俠世界：起源》、創夢天地（01119）的《三角洲行動》、心動公司 （02400） 旗下《鈴蘭之劍：為這和平的世界》等。

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今次獲批版號的數量跟上月（6月）的89款及每月平均87款相若，而今年獲批國產網絡遊戲版號至今共有609隻。

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記者：鄭昊彤