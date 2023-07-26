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【券商點睇】基本面觸底企穩料迎強勢復甦 首予中國太平「強烈推薦」

股樓投資 18:43 2023/07/26

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招商證券表示，中國太平（00966）基本面觸底企穩，料其將強勢復甦。該行採用分部估值法，預計2023年每股內含價值（EVPS）為每股55.1元，對應集團2023年市涵率（P/EV）為0. 21倍，而當前股價對應2023年僅0.14倍，處於歷史估值底部。該行認為在行業復甦背景下，公司負債端已迎來拐點，資產端風險亦逐步消除，深蹲起跳態勢明顯，並首予其「強烈推薦」評級，目標價11.5元。

 

 

 

【青姐話】風險避無可避 啟動一級戒備

 

 

壽險業務方面，該行指公司2021以來逐步觸底企穩，一方面隨著增額終身壽及月交產品等持續迭代優化，供給端創新成為公司發展的重要驅動力；而自2022年起太平新業務價值（NBV）增速亦明顯優於同業，低基數背景下基本企穩，預計2023上半年NBV增速有望達到35%以上領跑行業，中長期趨勢性複蘇有望延續，新一輪反轉週期已經開啟。

該行亦指，公司的財險及再保險業務方面盈利有望邊際改善，2022年共實現經營淨利潤9.3億元，在集團佔比達16.8%為近年最高水平。具體來看，境內財險業務整體穩健，盈利能力仍有優化空間；境外財險業務以港澳地區為主，總體承保盈利;再保險業務境內影響力則不斷提升。後續隨著公司持續強化風險管控能力，財險及再保險價值和利潤貢獻有望提升。

 

 

【快手 1024】快手續回購93.7萬股 有大行睇重上「紅底」？【見下頁

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另外在資產端上，該行認為公司修復趨勢明朗。公司過往五年資產端處置消化潛在風險，顯著拖累投資和利潤表現，2018至2022年太平年均淨投資收益率為4.3%，總投資收益率為4.5%，表現不及主要同業。不過隨著隱含風險逐步消除、資本市場回暖以及資管投研能力進一步淬煉，公司投資及利潤表現有望在低基數下迎來顯著改善，未來業績修復空間較大。

 

 

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記者：鄭昊彤

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