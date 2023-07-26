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【網絡安全】網絡釣魚攻擊最常被冒充品牌　三大科技巨頭均上榜

科技 15:08 2023/07/26

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近年網絡釣魚攻擊日益嚴重，騙徒會冒充他人或公司的身分，傳送詐騙訊息。而且冒充知名品牌向公眾發送詐騙電郵的手段萬試萬靈，令不法分子更為猖狂。最近Check Point一份調查報告就顯示，今季最常被釣魚攻擊冒充的品牌，均是大型科技企業。

【交友陷阱】LinkedIn、fb成社交媒體詐騙重地　專家提5招保個資安全

【網絡攻擊】北韓黑客疑入侵美國網絡公司　竊取其加密貨幣客戶資料

Check Point旗下威脅情報部門Check Point Research發布《2023 年第二季品牌網絡釣魚報告》，揭示今年四至六月網絡犯罪分子在企圖竊取個人資訊或支付憑證時，最常冒充的品牌排行榜。在今年第二季，全球三大科技巨頭成為本季網絡釣魚攻擊中最常被冒充的三大品牌，Microsoft排名上升，佔所有品牌網絡釣魚攻擊29%，從今年首季的第三位躍升至首位。Google則排名第二，佔第二季所有網絡釣魚攻擊事件19%，而第三位是佔5%的Apple。

以下是網路釣魚攻擊中按照總出現率進行排名的最常被冒充品牌：

1）Microsoft （29%）

2）Google （19.5%）

3）Apple （5.2%）

4）富國銀行 （4.2%）

5）亞馬遜 （4%）

6）沃爾瑪 （3.9%）

7）Roblox（3.8%）

8）LinkedIn （3%）

9）Home Depot（2.5%）

10）Facebook（2.1%）

報告提到，品牌網路釣魚攻擊中，犯罪分子試圖使用近似的功能變數名稱、URL和網頁設計，冒充知名品牌的官方網站。這些引導受害人至虛假網站的連結，可通過電郵或文字訊息發送，在瀏覽器重置期間轉移引導使用者至該等網站，又或透過欺詐手機應用程式觸發。虛假網站通常包含一個表單，用於竊取用戶憑證、付款詳情或其他個人資訊。

聲稱來自內部　帳號出現異常登錄活動

以Microsoft為例，黑客會聲稱來自Microsoft公司內部，並向帳戶持有人發送詐騙訊息，表示其發生異常活動。寄件人名稱為「Microsoft on <company domain>」。這系列的網絡釣魚電郵主題為「回覆：Microsoft 帳戶異常登錄活動」，攻擊者聲稱在收件人的Microsoft 帳戶上檢測到異常登錄活動，並在電郵提供異常登錄的詳情，例如國家／地區、IP位址、日期、平台和瀏覽器。

Microsoft 網路釣魚電郵 — 異常活動示例（Check Point資料圖片）

而上述網絡釣魚郵件會要求收件人點擊提供的連結，引導收件人至並非 Microsoft的惡意網站，以查看他們最近的登錄活動。 該網絡釣魚攻擊使用的URL，例如「hxxps://online.canpiagn[.]best/configurators.html」和 「hxxps://bafybeigbh2hhq6giieo6pnozs6oi3n7x57wn5arfvgtl2hf2zuf65y6z7y[.] ipfs[.] dweb[.] 」，網站目前無法訪問，但可以推測其目的是竊取用戶憑證或個人資訊，或將惡意內容下載到用戶設備上。

Check Point香港及澳門區總經理周秀雲強調，在點擊任何陌生連結之前，應仔細檢查是否有不妥之處，以及是否有任何拙劣的表達，或要求立即採取行動的語句。如有，這可能是一封網絡釣魚電郵。對於擔心自身網絡安全和聲譽的機構而言，他們有必要採取合適的技術來有效攔截這類網絡釣魚電郵，以防受騙。

【網絡攻擊】Microsoft稱中國黑客利用安全漏洞　入侵多個美國政府系統

責任編輯：曾曉汶

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