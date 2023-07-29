多角度培訓為理財精英增值 香港永明金融屢獲獎項嘉許

扎根香港131年的香港永明金融(下稱「Sun Life永明」) ，素以「關愛、專業、啟發、勝利」作為服務核心價值，歷年透過鼓勵旗下理財顧問參與角逐有銷售界「奧斯卡」之稱的「傑出銷售專業大獎」，取得專業認可，並與來自不同行業的精英砥礪共進。今年Sun Life永明再有5名精英勇奪殊榮，更將經驗帶來公司與團隊分享，達致精益求精。

「傑出銷售專業大獎」具有高度認受性，Sun Life 永明在這個良性競爭平台一向戰績彪炳。今屆脫穎而出的參賽代表包括行政財務策劃經理黃志勇（Leo）、高級營業經理郭詩雅（Ceci）、財務策劃經理俞灝章（Cyrus）、財務策劃經理譚曉楹（Tammy），以及財務策劃經理楊卓餘（Cherrie）。他們在專注發展的同時，亦能做到以生命影響生命，因而贏得眾多客戶信任，也在這項大獎脫穎而出。



以客戶利益出發 專業細心並重

▲ Leo感謝公司安排賽前培訓，當中包括星級導師一對一的指導，讓他可在比賽中展示最佳表現。

入職3年的Leo深信，保險財策行業的傑出銷售精英必須兼具專業、細心、同理心，並以客戶的利益為依歸。「我曾因推介勞工保險認識一位公司老闆，過程中得悉他沒有購置任何保險，作為家庭經濟支柱欠缺保障，遂用心講解有關財策理念及細節，終打動他投購全面保障。去年他突然因急病入院並發現我為他度身訂造的醫療保障發揮重要作用，讓他毋須支付龐大醫療開支，對我表示感謝，令我亦十分感動。」

提到致勝心得，Leo認為離不開公司的支持，除了安排持續數個月的培訓，內容廣及外表造型、演講技巧、談吐、禮儀等多元範疇；更有星級導師一對一的指導，使他們可力臻完美，在比賽中展示最佳的表現。

▲ Ceci表示，藉是次參賽及獲得嘉許，令她對拓展個人事業更具信心。

在8年前加盟Sun Life 永明的Ceci表示，尤其感恩公司通過多角度培訓，提升他們的專業知識、專業形象，以至心態調整，更欣喜的是今年由培訓部主管親自落場進行賽前培訓，仿如為各人注入一枝強心針。

面對行業競爭愈趨激烈，Ceci續說，要從中突圍而出，專業和細心固然重要，更務必擁有勇於接受挑戰的心，以及堅持不懈的鍛鍊。「因應是次的成功經驗，讓我對拓展個人事業更具信心，將朝著成為MDRT Life member的方向前進；另外亦正建立專屬團隊，期望可將業界經驗傳授給更多新入職同事。」

持續培訓助進步 盼將經驗傳承

▲ Cyrus感謝公司一直提供多元培訓，助他掌握業界所需的專業能力。

3年多前加入Sun Life 永明的Cyrus，很高興透過公司一直以來的培訓，使他得以持續進步，從而掌握在保險財策行業所需的專業能力，如耐心與客戶溝通、懂得站在他人角度設想等，以至有信心接受不同的挑戰，勇於作出新嘗試。

「我的第一位客戶是自己的父親，他聽從我的意見購買醫療保險，其後因心跳過快及頭暈入院，需要即時安排進行手術。慶幸有了這份保障，讓他可得到頂級的照顧，無後顧之憂，很快便回復健康。他更表示對我成為理財顧問，為別人雪中送炭感到驕傲。」Cyrus稱，未來會更積極建立個人團隊，在薪火相傳下，令團隊成員可青出於藍。

▲ Cherrie經常提醒自己勿忘初心，並不斷增值。

連續兩年取得MDRT會員資格的Cherrie闡述，入行4年間，她經常提醒自己勿忘初心，除真誠認真地對待每位客戶，向他們展現同理心及專業性以外，也要在財策領域上不斷增值自己，秉承「搏盡無悔，愛拼才會贏」的心態，也讓她在應屆大獎中獲得嘉許。

「兩年前因轉介而認識一位很重視儲蓄的中年女士，我誠懇地帶出醫療保險未雨綢繆的重要性，她感受到我的真誠而在Sun Life 永明做好全面的醫療保障，至今年年頭發現心臟血管閉塞，在未雨綢繆下可放心醫療，不用擔心手術費用，令我更深切體會到財策工作的使命感。」Cherrie直言視財務策劃為終身職業，期望運用專業貢獻社會。

提供高效培訓 化身最強後盾

▲ Tammy年資雖淺，卻已達成MDRT的會員資格。

年資最淺的Tammy入職僅兩年，亦已成為MDRT的會員。對於是次獲獎，她特別感謝公司的培訓團隊每星期安排練習，加上另設「明顯人才計劃」提供形象指導，有效幫助她提升信心及演說技巧。「我認為要得到客戶的信任，首要是成為一個有溫度的理財顧問，待每位客戶如同朋友，同時從言行中表現出自信，有助增強客戶對產品及服務的信心，並建立長遠合作關係。」

香港永明金融有限公司代理分銷業務總經理周詠姬指出，由參選前的準備工作、遴選至比賽當日，公司均投放大量資源配套及推出一系列培訓課程，助參賽精英做好充足準備。「管理層親自面見及選拔代表，既邀請專業及具備豐富經驗的培訓導師提供密集式的高效培訓，讓他們以最佳狀態參賽外；更組成專屬的支援團隊，度身訂造包括小組形式及一對一的針對性指導，並藉著角色演練提升參賽者的專業技能及銷售技巧，協助他們發掘潛能。」

Sun Life 永明一直致力成為客戶的最强後盾，周詠姬指出，公司將繼續積極配合市場需要，打造優質多元產品，特別是ESG概念產品及康健保障產品，讓理財顧問能協助客戶建構可持續的健康生活，擁抱未來，把握疫後復常及粵港澳大灣區發展帶來龐大的新機遇。



(特約)