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【三星新品直擊】三星Galaxy Z Flip5、Galaxy Z Fold5登場　售8,298元起（有片＋多圖）

科技 19:01 2023/07/26

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三星（Samsung）今（26日）於香港時間晚上7時舉行Galaxy Unpacked活戶，本網記者亦搶先直擊Galaxy Z Flip5及Galaxy Z Fold5兩款新摺機多項更新，包括改善摺痕問題。

全球智能手機出貨表現持續下滑，摺疊屏幕手機卻逆風增長，目前出貨規模由三星（Samsung）居首位。三星於今（26日）香港時間晚上7時，舉行今年第二場發佈會Galaxy Unpacked 2023，發佈Galaxy Z Flip5及Galaxy Z Fold5兩款新摺機。是次也是三星首次在「主場」南韓舉辦Galaxy Unpacked活動，現時記者身處發佈會現場，與大家直擊兩款新摺機有甚麼不同之處。

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專題影片
【ETech快訊】首爾直擊 三星新摺機Galaxy Z Flip5、Galaxy Z Fold5 搶先上手實試

對於是次Galaxy Unpacked活動，相信有不少用戶也關注三星能否突破早幾代摺機痛點，包括摺痕問題、屏幕耐用度等。

三星表示，Galaxy Z Flip5及Galaxy Z Fold5均採用了全新「水滴型鉸鏈」設計，令屏幕之間零空隙、摺痕更淺，還可以分散外部衝擊所構成的壓力，增強耐用度。

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近年一眾摺機上市後，屏幕災情屢見，雖然三星提供購機一年內提供兩次免費更換原廠內屏幕保護貼，在保養期內提供維修服務，惟對於屏幕凹折處是否自然損壞或人為造成的認定仍有所爭議。是次採用新設計助提升耐用度，或同時有助改善災情及維修痛點。

此外，是次兩款新機均採用高通Snapdragon 8 Gen2 Mobile Platform for Galaxy處理器，在相機方面沒有特別改變。

  • Z Fold5搭載3眼仔鏡頭，主攝鏡頭為50MP；12MP自拍前置攝像頭
  • Z Flip5搭載12MP萬像素雙主鏡頭；10MP前置攝像頭

以下是Galaxy Z Flip5重點更新：

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外屏幕

  • 增大至3.4吋，比Flip 4的1.9吋屏幕大3倍
  • 可以用到完整QWERTY鍵盤
  • 最多可以打開到13個小工具Widgets，包括直接與朋友通話
  • 支援第三方App，例如Google finance,同埋Spotify等
  • 可直接操控拍攝，調整相片比如16:9， 或轉色調

採用新轉軸令摺痕減輕

  • 令機身可以完全摺合
  • 屏幕之間做到零空隙效果
  • 摺疊後較Galaxy Z Flip4的17.1mm厚度減少2mm

Galaxy Z Fold5重點更新：

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機身變化

  • 重量為253克，比Galaxy Z Fold4輕10g
  • 顏色方面，除了黑色、白兩色，還有全新冰川藍色
  • 採用全新的「水滴型鉸鏈」設計，手機摺疊時更貼合，摺痕更淺
  • Galaxy Z Fold5摺疊後厚度為13.4mm ，比上一代薄2.4mm

官方指，Galaxy Z Flip5香港售價為8,298元起，設有薄荷綠、淡藤紫、奶昔白、炭灰黑共4色；Galaxy Z Fold5售價為13,598元起，設有冰川藍、霧光黑、雲朵白共3色。

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三星Galaxy Unpacked發布會同場另有發布Galaxy Watch6系列及平板電腦Galaxy Tab s9 ：

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【Samsung動向】Samsung研發智能戒指　搭載日本名廠電路板

【AI狂潮】三星擬引入ChatGPT功能　自家瀏覽器開啟測試

記者：張寶燕　首爾直擊

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