【三星新品直擊】三星Galaxy Z Flip5、Galaxy Z Fold5登場　售8,298元起（有片＋多圖）

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【摺機大戰】迎戰三星 小米新摺機MIX Fold 3 8月亮相
全球智能手機出貨表現持續下滑，摺疊屏幕手機卻逆風增長，目前出貨規模由三星（Samsung）居首位。三星於今（26日）香港時間晚上7時，舉行今年第二場發佈會Galaxy Unpacked 2023，發佈Galaxy Z Flip5及Galaxy Z Fold5兩款新摺機。是次也是三星首次在「主場」南韓舉辦Galaxy Unpacked活動，現時記者身處發佈會現場，與大家直擊兩款新摺機有甚麼不同之處。
對於是次Galaxy Unpacked活動，相信有不少用戶也關注三星能否突破早幾代摺機痛點，包括摺痕問題、屏幕耐用度等。
三星表示，Galaxy Z Flip5及Galaxy Z Fold5均採用了全新「水滴型鉸鏈」設計，令屏幕之間零空隙、摺痕更淺，還可以分散外部衝擊所構成的壓力，增強耐用度。
近年一眾摺機上市後，屏幕災情屢見，雖然三星提供購機一年內提供兩次免費更換原廠內屏幕保護貼，在保養期內提供維修服務，惟對於屏幕凹折處是否自然損壞或人為造成的認定仍有所爭議。是次採用新設計助提升耐用度，或同時有助改善災情及維修痛點。
此外，是次兩款新機均採用高通Snapdragon 8 Gen2 Mobile Platform for Galaxy處理器，在相機方面沒有特別改變。
以下是Galaxy Z Flip5重點更新：
外屏幕
採用新轉軸令摺痕減輕
Galaxy Z Fold5重點更新：
機身變化
官方指，Galaxy Z Flip5香港售價為8,298元起，設有薄荷綠、淡藤紫、奶昔白、炭灰黑共4色；Galaxy Z Fold5售價為13,598元起，設有冰川藍、霧光黑、雲朵白共3色。
三星Galaxy Unpacked發布會同場另有發布Galaxy Watch6系列及平板電腦Galaxy Tab s9 ：
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記者：張寶燕 首爾直擊
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