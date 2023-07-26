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【主權基金】新加坡GIC上財年回報強勁、但料通脹具粘性　加碼房產基建、繼續投資中國企業

股市 14:52 2023/07/26

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【主權基金】新加坡GIC回報強勁、但料通脹具粘性　加碼房產基建、繼續投資中國企業

新加坡主權財富基金GIC公布，截至3月底的22/23財年過去20年平均年回報率為4.6%，較21/22財年的4.2%高，也是自2015年以來最好。GIC投資總裁 Jeffrey Jaensubhakij接受外電訪問時稱，GIC仍熱衷投資在中國境內開展業務，且不向美國出口的中國公司。

GIC在年度報告稱，全球經濟面臨緊縮貨幣及財政政策阻力，雖然總體通脹開始緩解，但「潛在通脹仍然存在粘性」。GIC稱，這可能迫使核心發達經濟體央行在更長時間內保持較高政策利率，以使通脹更接近目標水平。

GIC：需關注轉至高利率結構及生成式AI影響

美國項目繼續佔據大部分 GIC 投資組合，佔 38%；其次是亞洲（不包括日本），佔 23%；歐元區佔 9%。

GIC 行政總裁Lim Chow Kiat在年度信件中表示，高利率的潛在結構性轉變，以及生成式AI影響是需要應對的兩個新的干擾。GIC首要任務是提高彈性，以保護其投資組合免受通脹影響，故打算加倍投資房地產及基礎設施等提供穩定長期投資回報。

基礎設施投資組合續增長

Lim Chow Kiat表示，雖然資本價格上漲將使長期投資者受益，但過渡至利率更高的環境，對許多企業甚至國家來說將是困難，「那些商業模式依賴於極低利率的公司將需要做出重大的、有時甚至是痛苦的調整」。

GIC 基礎設施投資總裁 Ang Eng Seng 表示，GIC 每年在基礎設施資產上投資 100 億至 200 億美元，該投資組合自 2016 年以來增長了五倍。

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責任編輯：李哲毅

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