  • 33°C
香港時間 : 2023726日 (週三) 15:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【通脹如虎】6月日本全國超市銷售額同比增2%　但銷量實際在下跌

商業 14:38 2023/07/26

分享：

分享：

全球各國均受通脹影響，食物價格上漲更影響民生。日本連鎖店協會日前就公布，日本6月全國超市銷售額為10,809億日圓（約599億港元），同比增長2.1%，已連續上漲了4個月。但實際上日本人因通脹而減少了購買數量，只是價格上漲幅度彌補了下跌的銷量，使銷售額仍見上升。

【家電熱銷】日本白色家電出貨連續兩月增長　但整體銷情依然低迷

2023年1月至6月銷售額同比增長1.4%，連續第四年超過上年同期業績。不過，消費者希望節省開支的想法不斷增強，顧客數量和購買商品數量持續下降，但由於產品價格上漲彌補了銷量下跌的影響，銷售額反而有所增加。

佔超市銷售額70%的食品銷售額，增長了3.7%，其中方便食用的熟食銷量持續強勁，上漲6%。由於郊遊和旅行需求增加，化妝品和手提箱的銷售有所增加，寵物食品和紙牌遊戲的銷售也很強勁。但西裝等服裝類商品銷售陷入困境，銷售額較去年同月下降2%。冷氣機、大型雪櫃、吸塵器等家用電器銷量同比更大幅下降25.6%。

日本連鎖店協會執行董事牧野剛警告：「超市銷售的日常用品將受到物價上漲的巨大影響，電費和食品價格即將進一步上漲。預計價格將繼續上漲，我們擔心對消費的影響。」

【雪見大福】日本雪糕受歡迎　3.6億元出口額創歷史新高

責任編輯：李智賢

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享營商Tips。

ET贏商有計
【ET贏商有計】市場定位清晰 男士形象概念店單價逾千元
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【香港書展】7日書展吸近百萬人流唯銷情不如預期高　展商歸咎港人多外遊
今日
【香港書展】7日書展吸近百萬人流唯銷情不如預期高　展商歸咎港人多外遊
【香港出口】6月份香港整體進出口貨值齊跌　出口下跌11.4%低於市場預期
2023/07/25
【香港出口】6月份香港整體進出口貨值齊跌　出口下跌11.4%低於市場預期
【寵物友善商機】帶狗狗逛商場、吃美食　寵物生意大有可為
2023/07/25
【寵物友善商機】帶狗狗逛商場、吃美食　寵物生意大有可為
【鄉郊生活】混合辦公復興鄉鎮地區　調查指搬離城市成英美趨勢
2023/07/25
【鄉郊生活】混合辦公復興鄉鎮地區　調查指搬離城市成英美趨勢

你可能感興趣

【香港書展】7日書展吸近百萬人流唯銷情不如預期高　展商歸咎港人多外遊
今日 11:00
【香港書展】7日書展吸近百萬人流唯銷情不如預期高　展商歸咎港人多外遊
【香港出口】6月份香港整體進出口貨值齊跌　出口下跌11.4%低於市場預期
16:32 2023/07/25
【香港出口】6月份香港整體進出口貨值齊跌　出口下跌11.4%低於市場預期
【寵物友善商機】帶狗狗逛商場、吃美食　寵物生意大有可為
10:58 2023/07/25
【寵物友善商機】帶狗狗逛商場、吃美食　寵物生意大有可為
超市 經濟數據表現 電費 日本 通脹

下一篇文章

【優惠着數】迎消費旺季　着數優惠情報合集（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【長命功夫】延長壽命代價是更遲退休　1.5億職位將流向長者
【長命功夫】延長壽命代價是更遲退休　1.5億職位將流向長者
【寵物友善商機】帶狗狗逛商場、吃美食　寵物生意大有可為
【寵物友善商機】帶狗狗逛商場、吃美食　寵物生意大有可為
【香港出口】6月份香港整體進出口貨值齊跌　出口下跌11.4%低於市場預期
【香港出口】6月份香港整體進出口貨值齊跌　出口下跌11.4%低於市場預期
【鄉郊生活】混合辦公復興鄉鎮地區　調查指搬離城市成英美趨勢
【鄉郊生活】混合辦公復興鄉鎮地區　調查指搬離城市成英美趨勢
【家電熱銷】日本白色家電出貨連續兩月增長　但整體銷情依然低迷
【家電熱銷】日本白色家電出貨連續兩月增長　但整體銷情依然低迷
【搶人才】鐵路公司出差也不坐鐵路　每周機票開支達10萬元
【搶人才】鐵路公司出差也不坐鐵路　每周機票開支達10萬元
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款