【通脹如虎】6月日本全國超市銷售額同比增2%　但銷量實際在下跌

全球各國均受通脹影響，食物價格上漲更影響民生。日本連鎖店協會日前就公布，日本6月全國超市銷售額為10,809億日圓（約599億港元），同比增長2.1%，已連續上漲了4個月。但實際上日本人因通脹而減少了購買數量，只是價格上漲幅度彌補了下跌的銷量，使銷售額仍見上升。

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2023年1月至6月銷售額同比增長1.4%，連續第四年超過上年同期業績。不過，消費者希望節省開支的想法不斷增強，顧客數量和購買商品數量持續下降，但由於產品價格上漲彌補了銷量下跌的影響，銷售額反而有所增加。

佔超市銷售額70%的食品銷售額，增長了3.7%，其中方便食用的熟食銷量持續強勁，上漲6%。由於郊遊和旅行需求增加，化妝品和手提箱的銷售有所增加，寵物食品和紙牌遊戲的銷售也很強勁。但西裝等服裝類商品銷售陷入困境，銷售額較去年同月下降2%。冷氣機、大型雪櫃、吸塵器等家用電器銷量同比更大幅下降25.6%。

日本連鎖店協會執行董事牧野剛警告：「超市銷售的日常用品將受到物價上漲的巨大影響，電費和食品價格即將進一步上漲。預計價格將繼續上漲，我們擔心對消費的影響。」

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責任編輯：李智賢

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