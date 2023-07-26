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美國佛州海水溫度料創新高 達熱水浴缸水溫

環球社會熱點 14:24 2023/07/26

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全球暖化加劇，美國南佛羅里達州海岸的海水溫度高達華氏101.1度（約攝氏38.4度），為一般熱水浴缸的水溫。有氣象學家估計，佛州海岸的海水溫度料打破全球紀錄。

OpenAI關閉AI內容檢測工具 因準確率過低 【下一頁】

美媒《華盛頓郵報》報道，邁阿密以南約64公里處的海牛灣（Manatee Bay）一個浮標，於當地周一（24日）上午錄得華氏91度（約攝氏32.8度）的溫度，而自下午5點一直到深夜的水溫均超過華氏100度，6點的水溫更高達華氏101.1度。

根據jacuzzi.com 的數據，熱水浴缸的理想溫度介乎華氏100至102度，而該處的水溫與熱水浴缸相若。

據悉，該地區每年同期的正常水溫本應介乎華氏73度至88度，現時水溫遠高於正常水平。

Facebook未披露收集用戶數據 Meta遭澳洲法院罰款1億 【下一頁】

氣象學家兼耶魯氣候連接通訊（Yale Climate Connections）撰稿人Jeff Masters於Twitter發文，引述一項於2020年發表的研究指，科威特灣中部錄得華氏99.7度水溫，料為當時可靠觀測得到的最高海面溫度。

雖然目前未有官方海洋溫度記錄，但坊間估計海牛灣今次創下華氏101.1度的水溫，料打破全球紀錄。

南佛羅里達州大部分地區，現正經歷有記錄以來最熱的一年。邁阿密氣溫已連續64天達到華氏90度或以上，邁爾斯堡（Fort Myers）和基韋斯特（Key West）分別有97日及46日的氣溫達到華氏90度或以上。

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責任編輯：鄭錦玲

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