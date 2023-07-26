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【券商點睇】大和料友邦上半年新業務價值增長30% 維持「買入」評級 目標價145元

股樓投資 13:49 2023/07/26

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大和發表研究報告指，友邦保險（01299）今年上半年新業務價值以固定滙率及實質滙率計算，將分別按年增長30%及25%，今年第二季度將分別按年增長32%及27%，料每股隱含價值將較去年下半年增長2%，維持「買入」評級，目標價145元。

【同場加映】青姐話：風險避無可避 啟動一級戒備

青姐話
【青姐話】風險避無可避 啟動一級戒備

該行預計，友邦今年上半年稅後營運溢利（OPAT）預測將按年下降5%至31.9億美元，亦料新業務價值增長可能在今年第二季度加快，而在友邦中國方面，對長期儲蓄產品的需求持續強勁，另留意到友邦保險香港的抵港內地人士之保險業務（MCV）業務繼續正常化。

【延伸閱讀】收息股：中國經濟復甦不均衡 滙豐關注優質收息股（附11隻推介股），請按【見下頁

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【同場加映】溫股知新：政策重點同你數 恒指目標可達到?

溫股知新
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撰文 : 袁國守

儲蓄產品 中國 新業務價值 目標價 買入 友邦保險（01299） 港股

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