【券商點睇】大和料友邦上半年新業務價值增長30% 維持「買入」評級 目標價145元

大和發表研究報告指，友邦保險（01299）今年上半年新業務價值以固定滙率及實質滙率計算，將分別按年增長30%及25%，今年第二季度將分別按年增長32%及27%，料每股隱含價值將較去年下半年增長2%，維持「買入」評級，目標價145元。

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該行預計，友邦今年上半年稅後營運溢利（OPAT）預測將按年下降5%至31.9億美元，亦料新業務價值增長可能在今年第二季度加快，而在友邦中國方面，對長期儲蓄產品的需求持續強勁，另留意到友邦保險香港的抵港內地人士之保險業務（MCV）業務繼續正常化。

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