海吉亞近17億人幣 收購長安醫院

內地醫療服務供應海吉亞(06078) 宣布，斥約16.6億人民幣收購長安醫院全部股權。長安醫院為三級甲等綜合醫院，位於陝西省西安市，優勢學科包括腫瘤科、心內科、腎內科、婦科及骨科等。過去3年就診人次平均約為63萬人，且其擁有註冊床位1,000張，去年純利9,341萬人民幣，資產淨值9.4億人民幣。海吉亞今日高見一個月高位51元，下午開市該股報48.1元上升1.6%。

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海吉亞指出，目標醫院區位優勢突出，未來有充足的擴張空間，是醫療服務行業的稀缺優質標的。目標醫院腫瘤學科優勢突出，腫瘤科室為全院收入貢獻最大的科室。收購事項與集團以腫瘤為特色的發展戰略高度契合。完成後，集團將繼續強化目標醫院腫瘤學科特色建設。目標醫院的設施及醫療設備可以支持集團發展包括放療、手術及化療等多種治療手段在內的腫瘤多學科診療中心，滿足中國西北地區腫瘤患者日益增長的需求；及收購事項將進一步擴展集團的醫療服務網絡，擴大集團的腫瘤業務規模、提升集團的腫瘤業務市場份額，為集團在中國西北地區進一步擴張並建立三級診療網絡打下堅實基礎。

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