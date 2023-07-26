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指數投資更適合捕捉低位反彈

股市 12:44 2023/07/26

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根據晨星的統計顯示，截至2023年6月，過去一年中有不少指數基金的表現在其基金組別中位列前25%，這一定程度反映指數基金的表現不遜於主動型基金，當中包括中國股票、香港股票、日本股票和美國股票等不同市場的基金。我們認為此情況是因今年全球股市的表現受到加息、經濟放緩和地緣政治等因素影響，變得更加難以預測，意味主動型基金經理需要考慮更多因素來選股，以提高跑羸指數的機會，惟此舉行之不易。

現時，全球二十大經濟體系平均息率已經達到3.5%，惟沒有一個經濟體系達到其中央銀行的2%平均通脹目標。例如，歐元區6月消費者物價指數（CPI）為5.5%，美國6月消費者物價指數（CPI）則為3.0%，仍高於其央行2%的通脹目標。這是因為貨幣政策的影響有滯後性，英倫銀行於今年2月的研究報告指出，貨幣政策對通脹影響的滯後時間約為18至24個月，且金融市場發展程度愈高的國家，緊縮政策效果的傳導愈慢。加上，近年的中美角力、俄烏戰爭等地緣政治事件影響下，股市變得更受政治因素影響，令投資者，包括基金經理，對宏觀經濟和股市表現的預判變得更為困難，或因而造就大部份指數基金跑贏主動型基金的情況。

另一方面，中國内地近期公佈的經濟數據遜於市場預期，顯示中國內地經濟復甦較預期慢。以最新公佈的第二季國内生產總值為例，低基數效應下按年同比只增長6.3%，增速遜於預期的7.1%，主因內房銷售仍疲弱和失業率高企 — 尤其是年輕一代，使居民消費仍相當審慎。市場憧憬政府將推出刺激經濟的政策，惟政策的力度、效果以及推出的時間表仍是充滿未知數。再者，基於需求疲弱，政策的成效可能比以前低。在此情況下，市場難以判斷中國經濟復甦進度，加上中美關係仍然緊張，市況仍然充滿不確定性。

在這個不確定性高的投資環境下，投資者不妨透過指數基金作部署，避免承擔主動風險。

ET財智Talk
【ET財智Talk】英鎊領漲G10貨幣升勢會否扭轉？日圓將現低吸爆升機會？ 渣打陳正犖解構邊隻貨幣最值博

撰文 : 薛永輝 恒生投資管理有限公司投資總監

港股 基金 經濟 股票 指數 地緣政治 加息 香港 日本 英倫銀行
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