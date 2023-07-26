Facebook未披露收集用戶數據 Meta遭澳洲法院罰款1億

澳洲法院周三（26日）裁定，Facebook通過一款宣傳可保障私隱的智能手機應用程式收集用戶數據，但未披露行動，Facebook母企Meta需繳交2,000萬澳元（約1.06億港元）罰款。

英1566個開發商向Apple索償79億 控App Store收費不公 【下一頁】

Facebook在2016年初至2017年底，以保障個人資訊安全為賣點宣傳虛擬專用網絡（VPN）服務Onavo。

但該公司出於自身商業目的，利用其他智能手機應用程式和用戶訪問的網站，來收集他們的位置、時間和頻率。

法官判決時指，Facebook未能充分披露其收集用戶數據的行為，或導致數以萬計的澳洲消費者無法就收集和使用數據方面作明智選擇，就下載和使用Onavo。

TikTok推串流音樂服務 兩大優勢對撼Spotify 【下一頁】

由於Onavo在澳洲的下載次數超過27.1萬次，而每次違反消費者法都會被處以110萬澳元（約581萬港元）罰款，因此法院有權向Meta處以數千億澳元罰款，但法院視為單次的一連串行為處理。

法官判Meta需繳付2,000萬澳元罰款，並向提起民事訴訟的澳洲競爭和消費者委員會支付40 萬澳元（約211.3萬港元）法律費用。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：鄭錦玲