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【國情點睇】「第二支箭」再發力 房企融資環境不斷改善

股樓投資 12:24 2023/07/26

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據內地報道，近期金融管理部門合理延長「金融16條」部分政策期限，同時「第二支箭」助力民營房企債券融資不斷取得新進展。專家認為，各渠道融資支持舉措加快落地顯效，有助於緩解房企償債壓力，穩定市場預期。下階段，可從適度調整限購限貸政策、保持對優質房企合理融資支持力度等方面繼續優化房地產金融政策。

【同場加映】青姐話：風險避無可避 啟動一級戒備

青姐話
【青姐話】風險避無可避 啟動一級戒備

人民銀行貨幣政策司司長鄒瀾透露，去年11月以來，在「第二支箭」框架下，累計為民營房企約260億元（人民幣，下同）債券發行提供增信支持。在「第二支箭」發力顯效的同時，最近多項政策利好接踵而至，加大保交樓金融支持力度，如將「金融16條」中兩項有適用期限的政策統一延長至2024年12月底。同時，結合保交樓工作需要，將2,000億元保交樓貸款支持計劃期限延長至2024年5月底。

【延伸閱讀】中特估：大摩指國企股估值存折讓  推薦20隻改革受惠股，請按【見下頁

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專家認為，在延續實施保交樓專項貸款支持計劃基礎上，不排除第三季增加額度乃至推出新的定向支持工具的可能性。隨着各類政策調整到位，預計第三季末樓市有望走出趨勢性企穩回升勢頭，第四季房地產投資料回暖。亦有專家建議，一二綫城市應適度放鬆房地產限購限貸政策，以釋放需求、擴大銷售、回收資金；引導商業銀行進一步提供穩定的居民住房信貸支持。針對剛性首套房需求，符合條件的城市可下調房貸首付比例。

 

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責任編輯：林衛

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