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【外企更香？】恒指公司：香港上市的外國公司跑贏大市　近3年累升53%

股市 12:21 2023/07/26

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【外國公司】恒指公司：香港上市外國公司跑贏大市　近3年累升53%

恒指公司發表最新報告指出，香港股市今年6月起反彈，港股中的外國公司明顯跑出，該公司編制的恒生外國公司綜合指數（HSFCCI）7月錄得逾 9%的升幅，近3年更累升53%。恒指公司指，在港上市的外國公司今年出現不少利好因素，例如外國公司獲納入為港股通股票標的範圍，11月起更可成為恒生指數的選股範疇，而且環球經濟復甦同樣利好外國公司的表現。

符合恒指公司的香港上市外國公司數目並不多，該指數目前有11家成份股，當中4隻符合南向交易的資格。至於行業分佈方面，截至6月底非必需性消費為指數的最大行業，比重高達56%，其次是金融和能源業。

恒指公司指出，今年可算是香港上市的外國公司多項利好因素湧現的一年，包括今年3月，符合條件的主要上市外國公司股票被納入港股通投資範圍，條件包括市值滿50億港元、成為恒生綜合指數成份股。

此外，今年11月起，恒生綜合大中型股指數中的主要上市外國公司，將符合恒指及恒生科技指數成份股的候選資格，外國公司個別成份股在指數中的比重上限及合計比重上限分別為4%及10%。

恒指公司：外國公司派息率更勝港股大市

恒指公司續指，HSFCCI不僅短線跑贏以恒生綜合指數為代表的大市，長線表現同樣優異，過去三年錄得53%升幅，對比大市則見21%跌幅。HSFCCI在2011年9 月推出，1年年化波動率為 23.3%（恒生綜指：27.5%），相對大市為低，而股息率則高於大市，達 5.7 厘（恒生綜指：3.4 厘）。

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編輯：麥德銘

港股 港股通 恒生指數 恒生綜合指數
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