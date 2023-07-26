【行業點睇】上半年中國汽車出口大增 全球新能源轉型帶來窗口期

據內地報道，繼成為汽車產銷量全球第一後，中國正在向汽車出口第一大國進發。中汽協數據顯示，去年中國汽車全年出口311萬輛，一舉超越德國，成為僅次於日本的全球第二大汽車出口國。今年上半年汽車出口量達到214萬輛，按年增75.7%，並預計全年出口將超過400萬輛。

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報道又指出，變化的不僅僅是數量，出口汽車產品均價也從1萬美元發展到超過2萬美元，目的地從東南亞等地區拓展至歐洲發達國家，這背後不僅是汽車工業從自主到自強的躍遷，還有全球新能源轉型所帶來的窗口期。以2022年為例，純電動車的均價達到了2.58萬美元，大幅推動中國汽車出口量價齊升。

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長期以來，不少觀點認為中國汽車出口量主要靠Tesla拉動，其實自去年Tesla出口量就已經跌至第三位，位於上汽集團和奇瑞汽車之後。中國品牌出口銷量大增的背後是大量汽車企業在海外的積極拓展和布局。難能可貴的窗口期，讓中國車企看到了巨大的想像空間，上汽、比亞迪（01211）、長安、奇瑞、吉利（00175）、長城（02333）、蔚來（09866）等中國品牌紛紛搶灘海外市場。以比亞迪為例，自2021年5月宣布開啟新能源乘用車出海戰略後，今年上半年其出口量為8.1萬輛，按年增幅高達10.6倍。

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責任編輯：林衛