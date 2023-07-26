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【券商點睇】券商料下半年同店續修復 九毛九業績報喜 半日彈近6%

股樓投資 12:28 2023/07/26

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九毛九（09922）發盈喜，預告上半年實現收入28.8億元人民幣、按年上升51.7%，歸母淨利潤不少於2.2億元、按年增速不低於281.3%。盈喜公布後，周三（26日）股價即有反應，半日最多升至14.26元﹐中午收報13.8元，升幅收窄至5.8%。

【同場加映】青姐話：風險避無可避 啟動一級戒備

青姐話
【青姐話】風險避無可避 啟動一級戒備

國金證券指出，公司客流回升帶動業績上修，盈利能力仍有回升空間，推測主要源於「太二」同店修復仍有空間，1月營業受疫情影響，3月以來受餐飲消費大盤影響有所承壓，預計3至6月同店銷售額約為2019年同期80%；新品牌、新店集中開業使得開辦費用增加，門店營收需要時間爬坡。

【延伸閱讀】收息股：中國經濟復甦不均衡 滙豐關注優質收息股（附11隻推介股），請按【見下頁

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該行期待下半年同店修復，中長期仍堅定看好多品牌打造能力。6月數據預計較5月已有改善，7月暑假旺季開啟料繼續上修。中長期，仍維持「太二」國內千店左右空間預測，今年加快探索海外；新品牌「慫火鍋」於部分高綫城市已積蓄較高品牌勢能，加快開店後人力成本有望較快攤薄，重慶新工廠提供供應鏈支持，門店爬坡後盈利能力或迎來向上拐點，予「增持」評級。

【同場加映】溫股知新：政策重點同你數 恒指目標可達到?

溫股知新
【溫股知新】政策重點同你數 恒指目標可達到?

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責任編輯：林衛

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盈喜 增持 港股 九毛九（09922） 中國

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