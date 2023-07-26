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【大行報告】想支持股市持續復甦？　大摩：中央未來數月需就應對結構性挑戰提供更多細節　

股市 12:16 2023/07/26

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【大行報告】想支持股市持續復甦？　大摩：中央未來數月需就應對結構性挑戰提供更多細節　

中央政治局會議周一召開，摩根士丹利表示，政治局會議釋出的訊號較預期鴿派，而且明確指出穩定經濟增長及支持民企，但中央需要於未來數月就應對長線結構性挑戰提供更多細節，包括應對地緣政治不確定性，這才是支持股市持續地復甦的關鍵。

投資者對中資股的信心及信念仍相當脆弱

大摩指，現時投資者對中資股的持倉偏低，這意味有潛在資金可以部署中國市場，但投資者的信心及信念仍相當脆弱，他們對3月以來中央未有推出大規模寬鬆措施感到失望，因此仍不願大規模建倉。

「若缺乏快速跟進的可行措施，可能導致有轉好苗頭的市場情緒再次回落，而房地市場放鬆將會是資本市場的關注點，而且需要從股權投資方向入手。」

大摩指出，政治局會議提出三個對股市前景利好的重點：（1）解決政府結欠企業的金額，這是疫後重建中小企信心的重要一步；（2）穩定人民幣匯率，這對於全球投資者來說尤其重要，因融資成本以美元或其他外幣計價；（3）增加國際航班；這三大因素均表明內地重要融入國際社會的決心，也是標誌當局促進商業、貨幣、人才及資本流動的重要一步。

市場已大致反映第二季業績下滑

中央將房地產、地方債務、失業問題提升至戰略層面，但大摩認為，中央要吸引長線資金，需要制定更詳細的解決方案和令人信服的新增長框架，該行將焦點放在8月底或9月中共召開的重要會議，屆時或推出更多結構性改革計劃方案，並會以國企改革和負債累累的地方政府融資平台（LGFV）為重點。

大摩表示，現時市場已大致反映第二季業績下滑，故盈利見底及結構性改革前景更清晰，將有助支持股市出現可持續性的估值重估，帶動長線資金流入，但隨美國大選日期迫近，要小心第四季地緣政治不確定因素升溫。

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編輯：陳韻妍

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