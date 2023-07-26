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【Twitter改名爭議】X-Japan團長公開發聲　質疑Twitter改名或涉侵犯商標

科技 12:06 2023/07/26

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Elon Musk在收購Twitter後，惹上的爭議有增無減。近日Elon Musk就將「Twitter」改名成「X」，並換掉使用近20年的藍鳥標誌，不但引來外界關注，甚至出現商標衝突的問題。日本重金屬樂團「X-Japan」團長YOSHIKI更因此公開發聲，表示「X-Japan」已是註冊商標，憂慮Twitter改名後，在日本或會出現侵犯商標的情況。

【Twitter改名】美國有近900個「X」註用商標　Twitter更名或面臨知識產權挑戰

【經典再見】Twitter正式更名「X」　新Logo已啟用

在Elon Musk宣布要將Twitter使用近20年的著名商標「藍鳥」換成「X」後，隨即惹來大量爭議。其中鑑於日本是Twitter第二大市場，許多網友開始戲稱，該Twitter的日本分公司以後可能要叫做「X-Japan」。樂團X-Japan團長其後隨即表示，他們的團名「X-Japan」已經成為註冊商標，Twitter改名叫「X」於日本或會出現侵害商標權的問題。

Elon Musk是次選擇改名將品牌重塑，相信是Twitter持續轉型所踏出的重要一步。而在改名後，Elon Musk也隨即推行新政策，向廣告廠商提供促銷優惠。

根據華爾街日報報道，廣告商若在7月底前簽約，廣告費最多可降至原本一半，如果要放置影片廣告，以及加入Trending榜單24小時的價格，廣告商都可獲得不同程度優惠。惟報道又指，大多數廣告商目前仍抱觀望態度，暫時未能提升廠商增加投放廣告費的意欲。

【Twitter殺手】Threads推出首個iOS版更新　新增追蹤標籤、翻譯2大功能

責任編輯：曾曉汶

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