「澳門銀河」第九屆馬來西亞美食節反應熱烈 加推三晚自助晚餐預訂2023年7月 1日、8月1至2日延續馬來西亞地道美食滋味 

萬眾期待的第九屆馬來西亞美食節已於「銀河酒店™ 」綠洲宴會廳開鑼。由於反應熱烈，原定11晚的自助晚餐預訂已經全線爆滿。為延續品嚐馬來西亞美食的歡樂氣氛，「澳門銀河™ 」決定額外加推7月31日、8月1至2日共三晚的自助晚餐預訂！準備好體驗多款新鮮炮製的馬來西亞地道美食嗎？現已接受預訂！

▲ 第九屆馬來西亞美食節現正加推7月31日、8月1至2日共三晚的自助晚餐預訂。

第九屆馬來西亞美食節闊別三年載譽歸來，旨在展現馬來西亞多采多姿的飲食文化和異國風味，為一眾喜歡品嚐馬來西亞美食的客人和國際旅客奉上別具風味的美食體驗。

今年美食節特別誠邀多位來自馬來西亞享負盛名的客席廚師即席獻技，八個現點現做的小檔將馬來西亞多款經典美饌原汁原味帶到澳門，客人不用飛到馬來西亞就可以一次過品嚐包括烤魔鬼魚、馬來叉燒、奶油燕麥蝦等地道風味。另有一系列讓人垂涎欲滴的特色街頭美食，如煎蠔餅、炒粿條、咖哩叻沙、福建蝦湯麵、馬來沙嗲、椰漿飯、燒雞翅和肉骨茶等，保證能喚醒客人的味蕾。

▲ 今年特別誠邀多位來自馬來西亞享負盛名的客席廚師即席獻技，八個現點現做的小 檔將馬來西亞多款經典美饌原汁原味帶到澳門。

榴槤在東南亞擁有「水果之王」的美譽，亦堪稱馬來西亞「國果」。今年美食節以拼盤形式為客人奉上六款極品榴槤，全由榴槤大師Chuah Teoh Yak從馬來西亞的種植園親自嚴選，確保將最優質的榴槤空運直送到澳門，加上以榴槤入饌的創意甜點，款款齒頰「榴」香！客人亦可現場選購新鮮榴槤，將美味帶回家中與摰親一起品嚐。

▲ 今年美食節以拼盤形式為客人奉上六款極品榴槤，全由榴槤大師Chuah Teoh Yak從馬來西亞的種植園親自嚴選。

此外，美食節還有供應各式各樣從馬來西亞新鮮進口的熱帶水果，客人可以盡情暢飲多款用熱帶水果鮮製的夏日清涼特飲。立即相約愛好馬來西亞風味的親友，在熱情洋溢的氣氛下體驗馬來西亞多采多姿的美食文化。

第九屆馬來西亞美食節於7月20日至31日及8月1至2日，每天下午6時至晚上10時舉行。成人每位澳門幣628*（包括六種頂級榴槤的拼盤），兒童（3至11歲）每位澳門幣314*，未滿3歲的小孩可免費入場。如需查詢及預訂，請致電+853 8883 2221。

*另收加一服務費

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(特約)