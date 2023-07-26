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【ChatGPT】Android版ChatGPT正式登場　香港又冇份？

科技 11:42 2023/07/26

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Android版ChatGPT正式登場。

OpenAI開發的人工智能聊天機械人ChatGPT，於五月時率先登陸iOS平台，當時OpenAI就表示很快會推出Android版本。而終在今（26日），Android版ChatGPT正式登場，不過並非全球同步開放，目前僅有4國家可率先使用，下周將逐步開放予更多國家和地區。

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OpenAI宣布，ChatGPT for Android正式發布。目前美國、印度、孟加拉及巴西四個國家的Android用家，可以在Google應用程式商店Google Play下載程式，並預計在下周公布第二批開放地區名單。

不過，在Android版ChatGPT登場的同時，ChatGPT的風潮已逐漸減弱。根據市場研究調查機構Sensor Tower資料顯示，今年6月ChatGPT和微軟Bing App的安裝量下降了38%。網站流量調查機構SimilarWeb資料也提到，6月ChatGPT網站和手機訪問流量，比5月下降9.7%，網站的獨立到訪量下降了5.7%，而每名用家在網站所花的時間，平均也減少8.5%。

【AI監管】美國七大AI科企與白宮簽訂協議　解決網絡安全相關AI風險

責任編輯：曾曉汶

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