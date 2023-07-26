▲ 【可持續發展】證監會將與政府、金融機構及聯交所合作 為香港採納ISSB準則制訂全面路線圖

證監會歡迎國際證監會組織認可國際可持續準則理事會（ISSB）最新發布的國際財務報告可持續披露準則（IFRS Sustainability Disclosure Standards）。證監會將與相關政府部門，其他金融監管機構及聯交所合作，以便為香港採納ISSB準則制訂全面的路線圖。作為第一步，聯交所在就上市公司制訂建議披露規定時，參考了ISSB的氣候相關披露徵求意見稿及其進一步的考慮決定。聯交所規定的最終版本將顧及公眾對諮詢文件的意見和最終的ISSB準則。

ISSB準則旨在成為以投資者為重心的企業可持續披露的全球框架，而國際證監會組織對準則的認可將向其130個證券監管機構成員表明它們都應採納、應用或參考這套準則，以應對可持續發展相關的風險和機遇。

證監會行政總裁梁鳳儀表示，香港金融機構和它們的企業客戶必須熟悉ISSB準則，以把握轉型金融帶來的龐大機遇，企業若無法踏出第一步，令它們的可持續披露與這套全球框架趨向一致，國際資金便可能會對該些企業繞道而行。

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編輯：陳韻妍