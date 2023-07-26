  • 32°C
香港時間 : 2023726日 (週三) 11:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【香港排名】香港外派員工薪酬福利升至全球第5位　續高於新加坡

Hot Talk 11:27 2023/07/26

分享：

分享：

【香港排名】香港外派員工薪酬福利因港元強勢升至全球第5位　薪酬總價值卻減少2%

人力資源管理顧問機構ECA International發表最新年度「我的外派薪酬市場調查」結果，香港於2022年的全球外派員工薪酬福利排名中上升3級，位列全球第5位，但總價值按年下降2%至27.8萬美元（約218.16萬元），當中現金薪酬和福利成本分別下降2,400美元和1,600美元。ECA International亞太區域總監關禮廉表示，港元表現相對強勢，令香港的排名上升3級，其他地區則因貨幣貶值，導致薪酬福利組合價值下跌。

新加坡薪酬福利組合價值增長4%

區內另一金融中心—新加坡於2022年的薪酬福利組合價值增長4%至25.87萬美元。不過，新加坡較高的租金成本帶動福利成本升9%，為亞太地區福利成本升幅最大地區，並使其全球外派員工薪酬福利排名上升6名至第16位。

關禮廉指，外派員工薪酬福利組合內的福利成本以美元計算增長9%，反映外派員工住宿成本飆升令當地人及外派員工均受影響。而新加坡由於現金薪酬下跌4,000美元，才阻止整體排名進一步上升。
 
內地排名保持不變，僅次於日本和印度，成為亞太地區外派員工薪酬福利排名第3位，以及全球排名第4位。駐內地外派員工於2022年的現金薪酬以美元計算跌5%。
 
日本繼續成為全球外派員工薪酬福利排名第二位，總薪酬福利組合價值以日圓計算升5%。但由於日圓表現疲弱，以美元計算的話，薪酬福利和入息稅實質跌幅達雙位數。總括而言，日本整體薪酬福利組合按年下降12%至37萬美元。

英國續為外派員工成本最高的地區

英國繼續成為外派員工成本最高的地區，平均外派員工薪酬福利組合為44.16萬美元，與去年大致相同。當中福利成本上升4%至16.76萬美元，為全球最高，惟現金薪酬只佔整體成本約18%。由於美元表現強勢，美國在全球外派員工薪酬福利排名中上升7名，躋身前十之列。儘管現金薪酬略有下降，整體薪酬福利組合成本仍上升6%至27.28萬美元。

外派員工的整體薪酬組合，通常涵蓋現金報酬、福利 （包括如住房、國際學校、交通用車等），以及稅務三部分。「我的外派薪酬市場調查」全面分析全球外派員工的薪酬水平，涵蓋福利、津貼、薪酬計算方法及稅務處理等資訊。

相關文章：【香港經濟】本港整體出口貨值6月跌11.4%　輸往亞洲大部分地區的出口貨值均下跌

相關文章：【香港經濟】本港失業率跌至2.9%低於預期　何啟明：勞工市場未來數月應會進一步改善

編輯：陳韻妍

開啟hket App，閱讀全文
經濟 職位招聘 外派員工 香港 美元
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【可持續發展】證監會將與政府、金融機構及聯交所合作　為香港採納ISSB準則制訂全面路線圖

下一篇文章

【2023打風】港股本周五日市？　天文台：超強颱風杜蘇芮日內進入香港800公里範圍、稍後發出一號波（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【2023打風】港股本周五日市？　天文台：超強颱風杜蘇芮日內進入香港800公里範圍、稍後發出一號波（不斷更新）
【2023打風】港股本周五日市？　天文台：超強颱風杜蘇芮日內進入香港800公里範圍、稍後發出一號波（不斷更新）
【美股收市】美企績佳道指連漲12日 聚焦議息 納指升0.6%
【美股收市】美企績佳道指連漲12日 聚焦議息 納指升0.6%
【MSFT業績】微軟季度收入指引欠佳　盤後突插5%
【MSFT業績】微軟季度收入指引欠佳　盤後突插5%
【Morning精點】料為超強颱風「杜蘇芮」撲港概率曝光｜碧桂園遭摩通大削目標價六成
【Morning精點】料為超強颱風「杜蘇芮」撲港概率曝光｜碧桂園遭摩通大削目標價六成
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌97點　阿里美股低港3%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌97點　阿里美股低港3%（不斷更新）
【大行報告│內房股】花旗：政治局會議無提「房住不炒」為再推寬鬆政策鋪路　內房股及物管股急彈
【大行報告│內房股】花旗：政治局會議無提「房住不炒」為再推寬鬆政策鋪路　內房股及物管股急彈
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款