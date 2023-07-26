【香港排名】香港外派員工薪酬福利升至全球第5位　續高於新加坡

▲ 【香港排名】香港外派員工薪酬福利因港元強勢升至全球第5位 薪酬總價值卻減少2%

人力資源管理顧問機構ECA International發表最新年度「我的外派薪酬市場調查」結果，香港於2022年的全球外派員工薪酬福利排名中上升3級，位列全球第5位，但總價值按年下降2%至27.8萬美元（約218.16萬元），當中現金薪酬和福利成本分別下降2,400美元和1,600美元。ECA International亞太區域總監關禮廉表示，港元表現相對強勢，令香港的排名上升3級，其他地區則因貨幣貶值，導致薪酬福利組合價值下跌。

新加坡薪酬福利組合價值增長4%

區內另一金融中心—新加坡於2022年的薪酬福利組合價值增長4%至25.87萬美元。不過，新加坡較高的租金成本帶動福利成本升9%，為亞太地區福利成本升幅最大地區，並使其全球外派員工薪酬福利排名上升6名至第16位。

關禮廉指，外派員工薪酬福利組合內的福利成本以美元計算增長9%，反映外派員工住宿成本飆升令當地人及外派員工均受影響。而新加坡由於現金薪酬下跌4,000美元，才阻止整體排名進一步上升。



內地排名保持不變，僅次於日本和印度，成為亞太地區外派員工薪酬福利排名第3位，以及全球排名第4位。駐內地外派員工於2022年的現金薪酬以美元計算跌5%。



日本繼續成為全球外派員工薪酬福利排名第二位，總薪酬福利組合價值以日圓計算升5%。但由於日圓表現疲弱，以美元計算的話，薪酬福利和入息稅實質跌幅達雙位數。總括而言，日本整體薪酬福利組合按年下降12%至37萬美元。

英國續為外派員工成本最高的地區

英國繼續成為外派員工成本最高的地區，平均外派員工薪酬福利組合為44.16萬美元，與去年大致相同。當中福利成本上升4%至16.76萬美元，為全球最高，惟現金薪酬只佔整體成本約18%。由於美元表現強勢，美國在全球外派員工薪酬福利排名中上升7名，躋身前十之列。儘管現金薪酬略有下降，整體薪酬福利組合成本仍上升6%至27.28萬美元。

外派員工的整體薪酬組合，通常涵蓋現金報酬、福利 （包括如住房、國際學校、交通用車等），以及稅務三部分。「我的外派薪酬市場調查」全面分析全球外派員工的薪酬水平，涵蓋福利、津貼、薪酬計算方法及稅務處理等資訊。

相關文章：【香港經濟】本港整體出口貨值6月跌11.4% 輸往亞洲大部分地區的出口貨值均下跌

相關文章：【香港經濟】本港失業率跌至2.9%低於預期 何啟明：勞工市場未來數月應會進一步改善

編輯：陳韻妍