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美眾院議長麥卡錫考慮 對拜登展開彈劾調查

環球政治 11:05 2023/07/26

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美國總統拜登（Joe Biden）之子亨特（Hunter）捲入利益醜聞，共和黨籍眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）周二（25日）表示，如果政府未能提供委員會調查拜登家族所需資訊，他考慮向拜登發起彈劾調查。

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眾議院三個委員會正調查拜登家族牽涉的財務不當行為指控，麥卡錫指國會委員會正繼續調查，政府若拒絕提供委員會所要求的資訊，就會引發彈劾調查。

麥卡錫更表示，國會如果要探究真相，唯一方法就是展開彈劾調查。

白宮發言人讓皮埃爾（Karine Jean-Pierre）否認拜登面對彈劾調查的可能性，指拜登專注於美國家庭事項，但共和黨人卻關注拜登家庭。

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共和黨對拜登家族的部分指控涉及烏克蘭能源公司Burisma。麥卡錫引用聯邦調查局（FBI）一份報告引述一位匿名線人的說法，稱Burisma高層試圖在2015年和2016年，向拜登父子每人支付500萬美元，以換取他們幫助驅逐一名調查該公司的烏克蘭檢察官。

但美國前總統特朗普（Donald Trump）前私人律師朱利亞尼（Rudy Giuliani）的前助手、烏克蘭出生的帕爾納斯（Lev Parnas），曾於7月18日去信眾議院監督委員會，指沒有證據表明拜登父子干預烏克蘭政治，他們也從未干預過。

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責任編輯：鄭錦玲

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