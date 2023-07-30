【物管心得】物管工作具挑戰性　需細心+實地考察

▲ 無論是商場空調和燈光供應，還是住宅大廈升降機，背後都需要設施管理人員長期監測運作，確保市民能安全使用各種設備。 （資料圖片）

國際設施管理協會（IFMA）一直提供不同教育課程、國際認證計劃和社交活動等，推廣業界的知識和行情，尤其是近年ESG（環境、社會和管治）大行其道，愈來愈多企業、在職人士和學生，對該行業的前景和發展感到興趣。

夥拍大企 召募逾200大學生參與

國際設施管理協會（香港分會）會長曾德豪表示，過去1年，IFMA HK與一些大學機構和大型企業（如香港賽馬會、中華電力）合作，召募逾200名大學生參與其「學生導師計劃」（Student Mentorship Program），讓他們有機會與一眾在職的設施管理專才和高管交流，提早認識該行業的發展機遇，為個人職涯發展規劃作準備。

【搶人才】設施管理擁抱科技 合個性活躍年輕人

曾德豪認為，通過與業界人士的深入交流和經驗分享，年輕人將更了解設施管理的本質和社會責任，也能擴展人際網絡、加強溝通技巧，以及以更貼地方式，認識該行業是如何與科技融合發展。

從企業角度，參與該計劃的導師也能發掘有潛力的學生，從中「鎖定」未來人才，為招攬合適的新力軍鋪路，所以是雙贏局面。

在大學修讀環境科學（Environmental Science）、現任職項目工程師的周嘉曦，在設施管理行業兩年，主要是為建築設施進行能源監測及管理，如透過大數據分析，向大廈提出節省電力的建議和方案，及改善樓宇老化衍生的營運問題等。

倘遇突發情況 須靈活調整計劃

她認為設施管理相當有挑戰性，例如到大廈做實地考察、分析如何設定和安裝傳感器時，都可能會遇到突發情況，包括需思考怎樣調整原先計劃，來解決一些空間限制問題，這時就要懂得隨機應變，以及與同事合作溝通。

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被問到具備哪些特質的人，適合在行業發展時，周嘉曦表示，由於很多工作內容都需要進行數據分析，從數字中找出蛛絲馬跡、發現各種可能的潛在問題，例如是否有某機械部件出現壞的迹象等，所以做事仔細相當重要。

其次，就是不怕辛苦「落Site」，她以自己為例，過去一個月因要跟進一個項目，結果有超過一半時間都在該大廈現場工作。她指：「惟有親身進行實地考察，你才能清楚知道如何將方案落地，這絕非坐在辦公室就能處理好的事。」

記者：陳卓賢

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