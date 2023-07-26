▲ 【字節跳動】TikTok據報最快8月在美國推出電子商務業務 力撼Shein和Temu

外電引述消息人士指，字節跳動旗下TikTok最快於8月在美國推出電子商務業務，向消費者銷售中國製造的貨品，複製主要競爭對手Shein和拼多多（美：PDD）旗下Temu在美國的成功經驗。拼多多發言人拒絕評論。

《華爾街日報》報道，TikTok一都計劃貯藏、出售及交付產品，而非僅僅為第三方賣家提供一個銷售商品的平台，未來TikTok將會銷售中國工廠及其他中資合作夥伴的產品，包括衣履、電子產品及廚具等。

基於私隱限制不斷收緊，經濟又放緩，令獲取廣告數據變成一項利潤較的業務，TikTok業務遂陷入困境，導致公司希望分散收入來源，故此將自己變為商品的想法再次浮現。

TikTok目前正打造一個類似亞馬遜（美：AMZN）的市集，名為TikTok購物中心，供用戶在同一頁面查看和購買商品。

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編輯：陳韻妍