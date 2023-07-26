  • 32°C
香港時間 : 2023726日 (週三) 11:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【字節跳動】TikTok據報最快8月在美國推出電子商務業務　力撼Shein和Temu

股市 10:07 2023/07/26

分享：

分享：

【字節跳動】TikTok據報最快8月在美國推出電子商務業務　力撼Shein和Temu

外電引述消息人士指，字節跳動旗下TikTok最快於8月在美國推出電子商務業務，向消費者銷售中國製造的貨品，複製主要競爭對手Shein和拼多多（美：PDD）旗下Temu在美國的成功經驗。拼多多發言人拒絕評論。

《華爾街日報》報道，TikTok一都計劃貯藏、出售及交付產品，而非僅僅為第三方賣家提供一個銷售商品的平台，未來TikTok將會銷售中國工廠及其他中資合作夥伴的產品，包括衣履、電子產品及廚具等。

基於私隱限制不斷收緊，經濟又放緩，令獲取廣告數據變成一項利潤較的業務，TikTok業務遂陷入困境，導致公司希望分散收入來源，故此將自己變為商品的想法再次浮現。

TikTok目前正打造一個類似亞馬遜（美：AMZN）的市集，名為TikTok購物中心，供用戶在同一頁面查看和購買商品。

ET財智Talk
【ET財智Talk】英鎊領漲G10貨幣升勢會否扭轉？日圓將現低吸爆升機會？ 渣打陳正犖解構邊隻貨幣最值博

相關文章：【抖音TikTok】TikTok串流音樂服務擴大內測範圍　新加坡、澳洲及墨西哥用戶可參與測試

相關文章：【抖音TikTok】字節跳動不急於上市？　據報將允許美國員工無需等到IPO即有資格套現股份

編輯：陳韻妍

抖音 美股 亞馬遜（Amazon，美：AMZN） 網上購物 社交平台 字節跳動 廣告 市集 美國 中國
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【業績｜芯片股】ASMPT跌2.4%　CEO料第3季新訂單按季回落1成、看好AI需求　中期盈利跌64%、中期息削半派0.61元

下一篇文章

【盈喜｜餐飲股】九毛九升逾3%　料上半年多賺2.8倍至2.2億人幣　受惠疫後營業天數、餐廳增加
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【2023打風】港股本周五日市？　天文台：超強颱風杜蘇芮日內進入香港800公里範圍、稍後發出一號波（不斷更新）
【2023打風】港股本周五日市？　天文台：超強颱風杜蘇芮日內進入香港800公里範圍、稍後發出一號波（不斷更新）
【MSFT業績】微軟季度收入指引欠佳　盤後突插5%
【MSFT業績】微軟季度收入指引欠佳　盤後突插5%
【美股收市】美企績佳道指連漲12日 聚焦議息 納指升0.6%
【美股收市】美企績佳道指連漲12日 聚焦議息 納指升0.6%
【Morning精點】料為超強颱風「杜蘇芮」撲港概率曝光｜碧桂園遭摩通大削目標價六成
【Morning精點】料為超強颱風「杜蘇芮」撲港概率曝光｜碧桂園遭摩通大削目標價六成
【大行報告│內房股】花旗：政治局會議無提「房住不炒」為再推寬鬆政策鋪路　內房股及物管股急彈
【大行報告│內房股】花旗：政治局會議無提「房住不炒」為再推寬鬆政策鋪路　內房股及物管股急彈
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌97點　阿里美股低港3%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌97點　阿里美股低港3%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款