【美股業績】Snap次季虧損3.8億美元、第三季收入指引遜預期　盤後急挫19%

▲ 【美股業績】Snap次季虧損3.8億美元 第三季收入指引遜預期

社交媒體Snapchat母公司Snap（美：SNAP）截至6月底止第二季，淨虧損錄得3.77億美元，去年同期虧損4.22億美元，收入按年下降4%至10.68億美元，勝預期的10.5億美元，但仍為連續第二個季度下跌。

Snap業績公布後，盤後股價急挫19.4%，報10.08美元。

公司表示，從收入角度來看，隨著公司努力改進廣告平台，其業務仍處於快速轉型期，但廣告需求的前景仍然有限。Snapchat應用的用戶數仍在增長，第二季度日活躍用戶（DAU）達3.97億，按年增長14%。儘管其核心數字廣告業務表現不佳，但Snap正試圖通過其他方式賺錢，其付費訂閱服務Snapchat+的用戶數量持續增長至400萬。

集團預期，第三季收入介乎10.7億至11.3億美元，相當於倒退0.5%至零增長，同時又遜市場預期為11.3億美元。Snap估計，第三季用戶介乎4.05億至4.06億個，市場預期為4.062億個。

相關文章：

【美股業績】Snap季度收入低於市場預期 股價盤後挫近兩成

【Google母企業績】Alphabet盤後抽升6% 雲服務收入仍勁 開新職位加強與政府溝通

【MSFT業績】微軟季度收入指引欠佳 盤後突插5%

編輯：姚卓然