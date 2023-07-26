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【港股市況】碧桂園再升4% 恒指低開93點 阿里巴巴回吐2% ASMPT績後挫7%（不斷更新）
受惠內地中央政治局會議釋出更積極的政策基調，港股昨一口氣重返萬九關。市場靜待美國聯儲局議息結果，恒指低開93點，報19340點。阿里巴巴 （09988） 回吐2.3%。ASMPT （00522） 績後挫7%。
港股日誌：
即市走勢：
【09：46】小鵬汽車 （09868） 跌6.8%，報60.6元。
【09：40】碧桂園 （02007） 再升4%，報1.56元。【內房危機】碧桂園兩日兩澄清 畢馬威盡職調查消息不屬實
【09：37】【盈喜｜餐飲股】九毛九升逾3% 料上半年多賺2.8倍至2.2億人幣 受惠疫後營業天數、餐廳增加
【09：33】歐舒丹L’OCCITANE （00973） 彈高7%，報22.5元。據《彭博》引述知情人士報導，歐舒丹的控股股東正在考慮私有化，並之後讓歐舒丹在巴黎或其他歐洲市場重新上市。
【L’OCCITANE】歐舒丹財年首季銷售淨額按固定匯率計算增長24.5% 亞太區增長11.2%
【09：20】恒指低開93點，報19340點。阿里巴巴 （09988） 回吐2.3%。
【09：17】恒指期貨跌108點，報19379點。
【08：41】恒指黑期跌82點，報19353點。
【08：20】【盈警｜資源股】新疆新鑫發盈警 料上半年少賺約72%
【08：05】【業績｜芯片股】ASMPT上半年盈利大跌64% 中期息削半派0.61元
【07：45】【Morning精點】杜蘇芮臨近、天文台將掛一號波｜Burberry昔日尖沙咀旗艦店巨舖租金急挫7成
【07：30】昨日中概股指數升幅由3.2%收窄至0.3%，收報7192點，阿里巴巴美股低港2.5%。
更多港股ADR及中概股報價︰
【07：30】道指升26點，連漲12日 ， 報35438點；標指升12點，報4567點；納指升0.61% ，報14144點。
即睇美股收市︰
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編輯：姚卓然