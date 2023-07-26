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【港股市況】碧服回吐7%　恒指跌逾百點　騰訊阿里齊跌近2%　ASMPT急挫後喘穩（不斷更新）

股市 11:48 2023/07/26

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港股市況不斷更新

受惠內地中央政治局會議釋出更積極的政策基調，港股昨一口氣重返萬九關。市場靜待美國聯儲局議息結果，恒指低開93點，報19340點。阿里巴巴 （09988） 回吐2.3%。ASMPT （00522） 績後挫7%。

港股日誌：

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即市走勢：

【11：47】歐舒丹 （00973） 升12.2%，報23.5元。

【11：36】【可持續發展】證監會將與政府、金融機構及聯交所合作　為香港採納ISSB準則制訂全面路線圖

【11：32】信懇智能 （01967） 昨暴瀉83%後，今日曾低見1.8元，再跌13.2%，報2.17元，續創上市新低。

【11：24】三一國際 （00631） 升7%，報12.56元，創上市新高。

【11：15】騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 齊跌1.7%。

【11：08】碧桂園服務 （06098） 跌7.2%，報8.7元。

【11：01】碧桂園 （02007） 轉跌2%，報1.46元。碧桂園境內債反彈乏力，「21碧地02」跌近50%，「21碧地01」跌超20%，「21碧地03」跌超9%，「20碧地03」跌超8%，「20碧地04」跌近7%。

【10：49】恒指跌120點，報19310點，恒生科指跌1.4%，報4198點。

【10：43】【新股IPO】螞蟻集團據報擬剝離部分非核心業務　重組後準備赴港IPO上市

【10：20】信義玻璃 （00868） 升3%，報12.04元。

【10：13】華能國際 （00902） 升1.6%，報4.41元。公司中期合併營業收入人民幣1,260.32億元，按年上升7.84%；淨利潤人民幣64.90億元，按年增長301.53%。

【10：06】ASMPT （00522） 績後曾急挫7%，現跌幅收窄至1.5%，報78.7元。

【10：00】飛尚無煙煤 （01738） 再升20%，報1.88元，昨已升61.8%，三日累升1.35倍。

【09：55】九毛九 （09922） 繼續走高，現升6.3%，報13.84元。

【09：46】小鵬汽車 （09868） 跌6.8%，報60.6元。

【09：40】碧桂園 （02007） 再升4%，報1.56元。【內房危機】碧桂園兩日兩澄清　畢馬威盡職調查消息不屬實

【09：37】【盈喜｜餐飲股】九毛九升逾3%　料上半年多賺2.8倍至2.2億人幣　受惠疫後營業天數、餐廳增加

【09：33】歐舒丹L’OCCITANE  （00973）  彈高7%，報22.5元。據《彭博》引述知情人士報導，歐舒丹的控股股東正在考慮私有化，並之後讓歐舒丹在巴黎或其他歐洲市場重新上市。

【L’OCCITANE】歐舒丹財年首季銷售淨額按固定匯率計算增長24.5%　亞太區增長11.2%

【09：20】恒指低開93點，報19340點。阿里巴巴 （09988） 回吐2.3%。

【09：17】恒指期貨跌108點，報19379點。

【08：41】恒指黑期跌82點，報19353點。

【08：20】【盈警｜資源股】新疆新鑫發盈警　料上半年少賺約72%

【08：05】【業績｜芯片股】ASMPT上半年盈利大跌64%　中期息削半派0.61元

【07：45】【Morning精點】杜蘇芮臨近、天文台將掛一號波｜Burberry昔日尖沙咀旗艦店巨舖租金急挫7成

【07：30】昨日中概股指數升幅由3.2%收窄至0.3%，收報7192點，阿里巴巴美股低港2.5%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】道指升26點，連漲12日 ， 報35438點；標指升12點，報4567點；納指升0.61% ​​​ ，報14144點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看：【下一頁

編輯：姚卓然

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