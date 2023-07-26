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【港股市況】碧服回吐6% 恒指午後初段跌142點 騰訊阿里齊跌近2% 歐舒丹抽升一成（不斷更新）
受惠內地中央政治局會議釋出更積極的政策基調，港股昨一口氣重返萬九關。市場今日靜待美國聯儲局議息結果，恒指半日跌154點，報19280點，成交額為445億元。騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 齊跌近2%，碧桂園服務 （06098） 回吐6%，ASMPT （00522） 急挫後喘穩。
港股日誌：
即市走勢：
【13：13】創科 （00669） 升2.4%，報86.5元。
【13：00】恒指午後初段跌142點，報19290點。
【12：21】【外企更香？】恒指公司：香港上市的外國公司跑贏大市 近3年累升53%
【12：16】【大行報告】想支持股市持續復甦？ 大摩：中央未來數月需就應對結構性挑戰提供更多細節
【12：00】恒指半日跌154點，報19280點，成交額為445億元。
【11：47】歐舒丹 （00973） 升12.2%，報23.5元。
【11：36】【可持續發展】證監會將與政府、金融機構及聯交所合作 為香港採納ISSB準則制訂全面路線圖
【11：32】信懇智能 （01967） 昨暴瀉83%後，今日曾低見1.8元，再跌13.2%，報2.17元，續創上市新低。
【11：24】三一國際 （00631） 升7%，報12.56元，創上市新高。
【11：15】騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 齊跌1.7%。
【11：08】碧桂園服務 （06098） 跌7.2%，報8.7元。
【11：01】碧桂園 （02007） 轉跌2%，報1.46元。碧桂園境內債反彈乏力，「21碧地02」跌近50%，「21碧地01」跌超20%，「21碧地03」跌超9%，「20碧地03」跌超8%，「20碧地04」跌近7%。
【10：49】恒指跌120點，報19310點，恒生科指跌1.4%，報4198點。
【10：43】【新股IPO】螞蟻集團據報擬剝離部分非核心業務 重組後準備赴港IPO上市
【10：20】信義玻璃 （00868） 升3%，報12.04元。
【10：13】華能國際 （00902） 升1.6%，報4.41元。公司中期合併營業收入人民幣1,260.32億元，按年上升7.84%；淨利潤人民幣64.90億元，按年增長301.53%。
【10：06】ASMPT （00522） 績後曾急挫7%，現跌幅收窄至1.5%，報78.7元。
【10：00】飛尚無煙煤 （01738） 再升20%，報1.88元，昨已升61.8%，三日累升1.35倍。
【09：55】九毛九 （09922） 繼續走高，現升6.3%，報13.84元。
【09：46】小鵬汽車 （09868） 跌6.8%，報60.6元。
【09：40】碧桂園 （02007） 再升4%，報1.56元。【內房危機】碧桂園兩日兩澄清 畢馬威盡職調查消息不屬實
【09：37】【盈喜｜餐飲股】九毛九升逾3% 料上半年多賺2.8倍至2.2億人幣 受惠疫後營業天數、餐廳增加
【09：33】歐舒丹L’OCCITANE （00973） 彈高7%，報22.5元。據《彭博》引述知情人士報導，歐舒丹的控股股東正在考慮私有化，並之後讓歐舒丹在巴黎或其他歐洲市場重新上市。
【L’OCCITANE】歐舒丹財年首季銷售淨額按固定匯率計算增長24.5% 亞太區增長11.2%
【09：20】恒指低開93點，報19340點。阿里巴巴 （09988） 回吐2.3%。
【09：17】恒指期貨跌108點，報19379點。
【08：41】恒指黑期跌82點，報19353點。
【08：20】【盈警｜資源股】新疆新鑫發盈警 料上半年少賺約72%
【08：05】【業績｜芯片股】ASMPT上半年盈利大跌64% 中期息削半派0.61元
【07：45】【Morning精點】杜蘇芮臨近、天文台將掛一號波｜Burberry昔日尖沙咀旗艦店巨舖租金急挫7成
【07：30】昨日中概股指數升幅由3.2%收窄至0.3%，收報7192點，阿里巴巴美股低港2.5%。
更多港股ADR及中概股報價︰
【07：30】道指升26點，連漲12日 ， 報35438點；標指升12點，報4567點；納指升0.61% ，報14144點。
即睇美股收市︰
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編輯：姚卓然