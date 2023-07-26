【恒指夜期+ADR】恒指轉升109點　美團ADR高港1%（不斷更新）

外資再出手，德國著名車企大眾汽車（港稱福士）先入股小鵬汽車 （09868） ，中概車股造好，科技股外圍亦上揚，中概股指數升2.3%，報7354點，夜期升109點，報19484點。

股份 折算港元 較港收市價變幅 美團ADR 136.44 +1.1% 騰訊ADR 343.80 +0.8% 滙豐ADR 65.19 +0.8% 阿里巴巴美股 94.27 +0.4%

北水轉錄近78億元 再趁低吸指數ETF沽騰訊

港股回軟，北水再次趁低買貨，全日錄77.8億元淨流入。與近期部署相似，吸資最多的股份均為指數ETF，盈富基金 （02800） 錄37.1億元淨流入，恒生國指ETF （02828） 及南方恒生科技ETF （03033） 分別錄31及5億元淨流入；資金淨流出較多的有騰訊 （00700） 及建行 （00939） ，分別走資7及1.8億元。

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滙豐逆市微升、騰訊阿里跌約1% 港股靜待聯儲局對息口前景指引 恒指跌62點

受惠內地中央政治局會議釋出更積極的政策基調，港股昨一口氣重返萬九關。市場今日靜待美國聯儲局議息結果，恒指全日跌62點，報19372點，成交額875億元。騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 齊跌逾1%，碧桂園服務 （06098） 回吐7.7%，ASMPT （00522） 急挫後喘穩。

恒指成分股 收市價

（元） 變幅

（%） 貢獻/拖低

恒指（點） 市盈率

（倍） 創科實業 86.50 +2.4 +5 18 金沙中國 29.15 +3.7 +4 -19 銀娛 54.55 +2.2 +4 -69 京東 149.50 -1.8 -7 39 騰訊 341.00 -1.2 -18 14 阿里巴巴 93.85 -1.4 -24 23

港股日誌：

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即市走勢：

【23：00】夜期升132點，報19507點

【21：13】【滙豐業績前哨】萊斯銀行曾挫5% 業績遜預期 撥備大增76%

【18：25】北水轉錄近78億元 再趁低吸指數ETF沽騰訊 恒指夜期跌55點

【17：30】【快手1024】快手公布7.29舉行成龍直播 本周低位彈9%、罕有打破代言魔咒？

【17：00】【特首出訪】滙豐與和記港口印尼簽訂合作備忘錄 探索海上貿易機遇

【16：50】【業績｜芯片股】ASMPT微跌0.4% CEO料第3季新訂單按季回落1成、看好AI需求 中期盈利跌64%、中期息削半派0.61元

【16：39】【大行報告│油股】花旗對中石油展開30日的正面催化劑觀察、升目標價兩成 料業績公布前與中石化走勢分化

【16：22】【遊戲版號】內地7月批出88款遊戲版號 百度、創夢天地、心動公司上榜

【16：08】恒指收報19372點，跌62點，成交875億元。滙豐 （00005） 逆市微升0.2%，收報64.65元；騰訊 （00700） 及阿里巴巴 （09988） 分別跌1.2%及1.4%。

【16：00】【特首出訪】李澤楷陪同李家超訪富衛印尼辦公室

【15：55】【美國加息】聯儲局本港周四凌晨公布議息結果、加息0.25厘無懸念 市場關注點放在邊方面？

【15：45】【互聯網券商】老虎國際正式在港推TigerGPT 具備輿情分析、概括業績公告及電話會議重點等功能

【15：30】港燈 （02638） 8月燃料調整費將回落至每度電69.7仙，較1月份的82.5仙下調15.5%，連續3個月向下調整。隨全球燃料價格波幅收窄，港燈預期在今年餘下月份，燃料調整費有望繼續回落。

【15：15】發改委負責人近日結合分管領域，持續召開民營企業座談會，充分聽取各行各業民營企業的經營情況、面臨的實際困難及政策建議。

【15：10】【主權基金】新加坡GIC上財年回報強勁、但料通脹具粘性 加碼房產基建、繼續投資中國企業

【14：59】康希諾 （06185） 升7%，報28.5元。

【14：45】中興 （00763） 跌5%，報27.7元，創逾一個月低。

【14：29】美團 （03690） 轉升0.4%，報135.3元。

【14：26】易居企業 （02048） 升8%，報0.243元。公司重組計劃已獲得約75.6%債權人的支持，並擬於7月31日或前後向開曼法院提交有關展開開曼計劃的尋求指令傳訊令狀及呈請，以及向香港高等法院提交有關展開香港計劃的原訴傳訊令狀 。

【14：13】恒指跌幅收窄至86點，報19348點。

【14：06】恒生科指跌1.4%，小鵬 （09868） 跌7.2%。

【14：02】金沙 （01928） 升3%，銀娛 （00027） 升2.2%。

【13：45】龍源電力 （00916） 反覆下跌，現跌3.5%，報7.43元，創逾兩年低。

【13：13】創科 （00669） 升2.4%，報86.5元。

【13：00】恒指午後初段跌142點，報19290點。

【12：21】【外企更香？】恒指公司：香港上市的外國公司跑贏大市 近3年累升53%

【12：16】【大行報告】想支持股市持續復甦？ 大摩：中央未來數月需就應對結構性挑戰提供更多細節

【12：00】恒指半日跌154點，報19280點，成交額為445億元。

【11：47】歐舒丹 （00973） 升12.2%，報23.5元。

【11：36】【可持續發展】證監會將與政府、金融機構及聯交所合作 為香港採納ISSB準則制訂全面路線圖

【11：32】信懇智能 （01967） 昨暴瀉83%後，今日曾低見1.8元，再跌13.2%，報2.17元，續創上市新低。

【11：24】三一國際 （00631） 升7%，報12.56元，創上市新高。

【11：15】騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 齊跌1.7%。

【11：08】碧桂園服務 （06098） 跌7.2%，報8.7元。

【11：01】碧桂園 （02007） 轉跌2%，報1.46元。碧桂園境內債反彈乏力，「21碧地02」跌近50%，「21碧地01」跌超20%，「21碧地03」跌超9%，「20碧地03」跌超8%，「20碧地04」跌近7%。

【10：49】恒指跌120點，報19310點，恒生科指跌1.4%，報4198點。

【10：43】【新股IPO】螞蟻集團據報擬剝離部分非核心業務 重組後準備赴港IPO上市

【10：20】信義玻璃 （00868） 升3%，報12.04元。

【10：13】華能國際 （00902） 升1.6%，報4.41元。公司中期合併營業收入人民幣1,260.32億元，按年上升7.84%；淨利潤人民幣64.90億元，按年增長301.53%。

【10：06】ASMPT （00522） 績後曾急挫7%，現跌幅收窄至1.5%，報78.7元。

【10：00】飛尚無煙煤 （01738） 再升20%，報1.88元，昨已升61.8%，三日累升1.35倍。

【09：55】九毛九 （09922） 繼續走高，現升6.3%，報13.84元。

【09：46】小鵬汽車 （09868） 跌6.8%，報60.6元。

【09：40】碧桂園 （02007） 再升4%，報1.56元。【內房危機】碧桂園兩日兩澄清 畢馬威盡職調查消息不屬實

【09：37】【盈喜｜餐飲股】九毛九升逾3% 料上半年多賺2.8倍至2.2億人幣 受惠疫後營業天數、餐廳增加

【09：33】歐舒丹L’OCCITANE （00973） 彈高7%，報22.5元。據《彭博》引述知情人士報導，歐舒丹的控股股東正在考慮私有化，並之後讓歐舒丹在巴黎或其他歐洲市場重新上市。

【L’OCCITANE】歐舒丹財年首季銷售淨額按固定匯率計算增長24.5% 亞太區增長11.2%

【09：20】恒指低開93點，報19340點。阿里巴巴 （09988） 回吐2.3%。

【09：17】恒指期貨跌108點，報19379點。

【08：41】恒指黑期跌82點，報19353點。

【08：20】【盈警｜資源股】新疆新鑫發盈警 料上半年少賺約72%

【08：05】【業績｜芯片股】ASMPT上半年盈利大跌64% 中期息削半派0.61元

【07：45】【Morning精點】杜蘇芮臨近、天文台將掛一號波｜Burberry昔日尖沙咀旗艦店巨舖租金急挫7成

【07：30】昨日中概股指數升幅由3.2%收窄至0.3%，收報7192點，阿里巴巴美股低港2.5%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】道指升26點，連漲12日 ， 報35438點；標指升12點，報4567點；納指升0.61% ​​​ ，報14144點。

即睇美股收市︰

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編輯：姚卓然