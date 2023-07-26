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【盈警｜資源股】新疆新鑫發盈警　料上半年少賺約72%

股市 08:20 2023/07/26

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【盈警｜資源股】新疆新鑫發盈警　料上半年少賺約72%

新疆新鑫 （03833） 發盈警，預期上半年錄得合併營業收入約為7.6億元（人民幣‧下同），按年大幅下降約56.1%；淨利潤約為1.7億元，按年大幅下降約72%。

集團期內經營業績對比去年同期大幅下降的主要原因是由於期內（1）電解鎳銷售量約為3,236噸，對比去年同期8,075噸，下降約59.9%，及（2）陰極銅銷售量約為1,452噸，對比去年同期5,014噸，下降約71.0%，而主要產品的銷售量下降是因為受國家安全生產幫扶指導的影響而產量有所下降。

新疆新鑫表示，為了加強安全生產，提升新疆維吾爾自治區礦山安全水平，經國務院安委會批准，國務院安委辦派出國家礦山安全幫扶指導工作組對新疆維吾爾自治區進行礦山安全幫扶指導，從2023年2月開始應急管理部、國家礦山安全監察局組織相關部門機構、科研院所、礦山企業安全生產專家，對新疆維吾爾自治區礦山安全生產工作開展幫扶指導，在幫扶指導期間影響了集團的正常生產。

目前幫扶指導已經完成，對集團的生產影響已經消除。集團各單位已於2023年4月至6月陸續恢復生產，集團正在加大生產力度，旨在於2023年年內完成2023年全年計劃產能（即是：電解鎳8,500噸，陰極銅6,829噸）。

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編輯：姚卓然

 

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