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【業績｜芯片股】ASMPT跌2.4%　CEO料第3季新訂單按季回落1成、看好AI需求　中期盈利跌64%、中期息削半派0.61元

股市 10:33 2023/07/26

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【業績｜芯片股】ASMPT上半年盈利大跌64%　中期息削半派0.61元

ASMPT （00522） 公布，上半年銷售收入為78.2億元，按年跌25.3%，盈利為6.25億元，按年跌64%，中期股息每股港幣0.61元，按年跌53.1%。公司指，上半年繼續受疲弱的行業狀況影響，包括消費開支及資本投資轉趨保守以及庫存需持續消化。

ASMPT周三（26日）曾挫7.4%，低見74元，為今個月低，其後跌幅收窄，現跌2.4%，報77.95元。

第3季新訂單按季回落約10%

半導體行業低迷，對於今季訂單前景，ASM太平洋行政總裁黄梓达預計，期內新訂單按季回落約10%，黄梓达解釋，SMT（表面黏著技術）解决方案及來自汽车行業訂單經歷兩年高速增長後，考慮到半導體低迷及科技方面整體氣候，未來需求料趨正常化。

行業處於下行周期，然而今年生成式AI（人工智能）令AI芯片需求回升。ASM太平洋行政總裁黄梓达在業績會上表示，看好來自生成式AI巨大潛力，公司一向參與高頻寬記憶體（HBM）製造商封裝工作，藉此涉獵內存行業。

中國市場未見廣泛甦蘇 今季毛利率或受影響

問及中國市場復甦情況，黄梓达提到，2021、2022年中國客戶訂單需求高企，行業須時間消化，然而，上季部分客戶打線接合（Wire bonding）需求向上，「儘管長期低迷形勢，但這表明這個客戶群對資本支出有一定的信心」，不過黄梓达補充，上述情況不代表中國市場從基礎地廣泛甦蘇。

ASMPT預計第三季收入下跌約兩成，黄梓达預計，今季產品組合將繼續承受壓力，毛利率可能會受到負面影響。黄梓达提到，從歷史數據，SMT解決方案比較多中國客戶，由於中國市場未見復甦，料半導體業務也將受到影響。

第二季收入跌25% 盈利跌66%

上半年，ASMPT新增訂單總額為65.6億元 ，按年跌43.9%，毛利率為40.3%，按年跌89點子，經營利潤率為10.9%，按年跌804點子，至6月底，未完成訂單總額為77.8億元 。

ASMPT第二季度銷售收入為39億元，按年跌25%，按季亦跌0.4%，盈利為3.07億元，按年大跌66%，按季亦跌2.3%。季內，公司新增訂單總額為30.2億元，按年跌35.1%，按季亦跌14.9%，毛利率為40.1%，按年跌158點子，按季亦跌33點子，經營利潤率為 9.9%，按年跌892點子，按季亦跌197點子。

展望第三季，公司預測銷售收入將介乎4.1億美元至 4.8億美元之間，以其中間數計，按年及按季分別下跌 23.4%和10.5%，主要由於SMT行業常態化。

（第二版加入業績會內容）

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編輯：姚卓然、李哲毅

港股 晶片 ASMPT（00522）
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