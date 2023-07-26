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【業績｜芯片股】ASMPT挫7% 上半年盈利大跌64% 中期息削半派0.61元
ASMPT （00522） 公布，上半年銷售收入為78.2億元，按年跌25.3%，盈利為6.25億元，按年跌64%，中期股息每股港幣0.61元，按年跌53.1%。公司指，上半年繼續受疲弱的行業狀況影響，包括消費開支及資本投資轉趨保守以及庫存需持續消化。
ASMPT周三（26日）挫7%，報74.35元，為今個月低。
上半年，ASMPT新增訂單總額為65.6億元 ，按年跌43.9%，毛利率為40.3%，按年跌89點子，經營利潤率為10.9%，按年跌804點子，至6月底，未完成訂單總額為77.8億元 。
ASMPT第二季度銷售收入為39億元，按年跌25%，按季亦跌0.4%，盈利為3.07億元，按年大跌66%，按季亦跌2.3%。季內，公司新增訂單總額為30.2億元，按年跌35.1%，按季亦跌14.9%，毛利率為40.1%，按年跌158點子，按季亦跌33點子，經營利潤率為 9.9%，按年跌892點子，按季亦跌197點子。
展望第三季，公司預測銷售收入將介乎4.1億美元至 4.8億美元之間，以其中間數計，按年及按季分別下跌 23.4%和10.5%，主要由於SMT行業常態化。
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編輯：姚卓然