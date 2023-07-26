【Google母企業績】Alphabet盤後抽升6%　雲服務收入仍勁　開新職位加強與政府溝通

▲ 【Google母企業績】Alphabet盤後抽升 雲服務收入仍勁 開新職位加強與各地政府溝通

Google母企Alphabet（美：GOOG）公布第二季業績，收入746.04億美元，按年增7%，超預期的728.2億美元，經營利潤218.38億美元，按年升29%，純利183.68億美元，每股盈利1.44美元，按年增長19%，超預期的1.34美元。經歷大規模裁員後，員工總數按季跌8.8%至19.07萬人。

Alphabet盤後股價急升6%，報130.05美元。

項目 第二季收入(億美元) 按年變幅 總收入 746.04 +7.1% -Google服務總收入 662.85 +5.5% --Google廣告收入 581.43 +3.3% --Google搜尋引擎及其他 426.28 +4.8% --YouTube廣告 76.65 +4.4% --Google Network 78.5 -5.0% --Google other 81.42 +24.2% -雲服務 80.31 +28.0% -其他拓展 2.85 +47.7% -對沖收入 0.03 -99.2%

廣告收入重拾增長

按業務收入劃分，整體服務總收入662.85億美元，按年增長5.5%，其中Google廣告收入581.43億美元，按年增長3.3%，扭轉去年第四季及今年首季度負增長形勢，旗下搜尋引擎收入406.89億美元，增4.8%，YouTube廣告收入76.65億美元，增4.4%，超預期的74.3億美元，Google Network收入78.5億美元，跌5%。至於雲服務收入80.31億美元，增長28%，超預期的78.7億美元。

Alphabet CEO Sundar Pichai指出，季績持續強勁，將繼續領導AI（人工智能）、新一代搜尋引擎的革新，以及改善所有的服務，15個產品服務各服務5億人，還有6個產品服務各2億人，未來仍有很多機會實現目標。

至於財務總監Ruth Porat表示，業績反映搜索業務繼續強靭，搜索業務和 YouTube 的收入增長加速，以及雲業務的發展勢頭。

Ruth Porat將於9月1日開始轉任新設的總裁及首席投資總監，直接向CEO滙報，Ruth同時兼任CFO，自2015年出任CFO以來，為Alphabet任期最長的CFO，公司未來將尋找新CFO。Ruth Porat新職位上，負責開拓Other Bets的新投資，並將重點關注與政策制定者和監管機構在就業、經濟機會、競爭力和基礎設施擴張方面的合作。

Sundar指出，Ruth 的新角色中，將加強公司與政策制定者的合作，並調整企業投資，以便對世界各地的人民和經濟產生最大的經濟影響。

【Google業績】Alphabet盤後曾升4% 再擲700億美元回購 雲業務首錄淨利潤 首季業績超預期

【人工智能】微軟Google等美企據報因憂違反《國安法》 限制香港使用ChatGPT等AI工具

記者：譚志偉