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【Google母企業績】Alphabet盤後抽升6%　雲服務收入仍勁　開新職位加強與政府溝通

股市 06:25 2023/07/26

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【Google母企業績】Alphabet盤後抽升　雲服務收入仍勁　開新職位加強與各地政府溝通

Google母企Alphabet（美：GOOG）公布第二季業績，收入746.04億美元，按年增7%，超預期的728.2億美元，經營利潤218.38億美元，按年升29%，純利183.68億美元，每股盈利1.44美元，按年增長19%，超預期的1.34美元。經歷大規模裁員後，員工總數按季跌8.8%至19.07萬人。

Alphabet盤後股價急升6%，報130.05美元。

項目第二季收入(億美元)按年變幅
總收入746.04+7.1%
-Google服務總收入662.85+5.5%
--Google廣告收入581.43+3.3%
--Google搜尋引擎及其他426.28+4.8%
--YouTube廣告76.65+4.4%
--Google Network78.5-5.0%
--Google other81.42+24.2%
-雲服務80.31+28.0%
-其他拓展2.85+47.7%
-對沖收入0.03-99.2%

廣告收入重拾增長

按業務收入劃分，整體服務總收入662.85億美元，按年增長5.5%，其中Google廣告收入581.43億美元，按年增長3.3%，扭轉去年第四季及今年首季度負增長形勢，旗下搜尋引擎收入406.89億美元，增4.8%，YouTube廣告收入76.65億美元，增4.4%，超預期的74.3億美元，Google Network收入78.5億美元，跌5%。至於雲服務收入80.31億美元，增長28%，超預期的78.7億美元。

Alphabet CEO Sundar Pichai指出，季績持續強勁，將繼續領導AI（人工智能）、新一代搜尋引擎的革新，以及改善所有的服務，15個產品服務各服務5億人，還有6個產品服務各2億人，未來仍有很多機會實現目標。

至於財務總監Ruth Porat表示，業績反映搜索業務繼續強靭，搜索業務和 YouTube 的收入增長加速，以及雲業務的發展勢頭。

Ruth Porat將於9月1日開始轉任新設的總裁及首席投資總監，直接向CEO滙報，Ruth同時兼任CFO，自2015年出任CFO以來，為Alphabet任期最長的CFO，公司未來將尋找新CFO。Ruth Porat新職位上，負責開拓Other Bets的新投資，並將重點關注與政策制定者和監管機構在就業、經濟機會、競爭力和基礎設施擴張方面的合作。

Sundar指出，Ruth 的新角色中，將加強公司與政策制定者的合作，並調整企業投資，以便對世界各地的人民和經濟產生最大的經濟影響。

【Google業績】Alphabet盤後曾升4%　再擲700億美元回購　雲業務首錄淨利潤　首季業績超預期

【人工智能】微軟Google等美企據報因憂違反《國安法》 　限制香港使用ChatGPT等AI工具

記者：譚志偉

美股 業績公布 Google Alphabet（美：GOOG）
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