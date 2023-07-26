【MSFT業績】微軟收入升8%季績超預期　惟雲收入增速持續放慢　盤後跌1%

▲ 【MSFT業績】微軟季績超預期 雲收入增速持續放慢

Microsoft（美：MSFT；微軟）公布截至6月底止財年第4季業績，總收入562億美元，按年升8%，超預期的554.7億美元，營業利潤243億美元，升18%，純利201億美元，按年升20%；每股盈利2.69美元，高於預期的2.69美元，升21%。雲服務增速持續放緩︳毛利率輕微下跌，盤後股價偏軟，跌1%，報347.35美元。

市場最關注微軟雲服務收入表現： 年份 2022年 2023年 季度 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 按年增長幅度 30.2% 25.1% 25.6% 19.7% 20.2% 17.8% 16.3% 15.3%

以收入劃分，智能雲收入240億美元，按年升15%，高於預期的237.9億美元，其中Azure及其他雲服務收入增長26%。生產力及商業流程收入183億美元，按年增長10%，超預期的180.6億美元。個人電腦收入139億美元，仍高於預期的135.8億美元，按年跌4%，尤其是設備及視窗OEM收入各跌20%及12%，不過XBOX內容及服務收入增5%，搜尋及新聞廣告業務收入升8%。

微軟主席及CEO Satya Nadella表示，正詢問各部門不僅是如何達到，而且是如何快速達到下一世代的AI，以迎接最大的機遇及挑戰，包括安全及責任。他仍然專注引領新平台的轉變，以助客戶使用微軟雲端服務等數字支出時最具價值，以及令營運事半功倍。

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記者：譚志偉